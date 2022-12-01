Борис Джонсон будет баллотироваться на следующих парламентских выборах 1 декабря, 18:14 Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал консерваторам, что будет снова баллотироваться в парламент на следующих выборах от избирательного округа Аксбриджа и Южного Райслипа. Об этом сообщает The Telegraph в четверг, 1 декабря.

Тори должны до понедельника проинформировать партию, хотят ли участвовать в выборах, которые, как ожидается, пройдут в 2024 году. При этом депутаты, которые объявляют о планах баллотироваться, могут изменить решение ближе к дате выборов.



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Издание отмечает, что в октябре у Джонсона было 100 голосов коллег-парламентариев, необходимых для участия в гонке за пост следующего премьер-министра, но отказался за несколько часов до крайнего срока.

Джонсон был депутатом от округа в западном Лондоне с 2015 года. Как пишет Sky News, если политик получит место в парламенте, он сможет в будущем снова претендовать на должность лидера консерваторов и премьера.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Британии и лидера Консервативной партии из-за конфликтов в правительстве. Он оставался на должности до избрания нового лидера политсилы. Правительство Британии сейчас возглавляет Риши Сунак, который 19 ноября приехал в Украину.

Как британский премьер Борис Джонсон поддерживал Украину и за что его полюбили украинцы https://www.youtube.com/embed/7dLuX7iiOBk