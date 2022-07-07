Борис остается. Министры не убедили Джонсона уйти в отставку — Sky News

7 июля, 00:52
Борис Джонсон (Фото:Reuters TV via REUTERS)

Борис Джонсон (Фото:Reuters TV via REUTERS)

Министры правительства Великобритании не смогли найти аргументов, чтобы убедить премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку.

Об этом сообщает Sky News.

Джонсон заявил, что продолжит работу и не воспринимает призывы сложить полномочия в такое сложное для Британии время. На освободившееся должности в правительстве Джонсон назначит новых людей.

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Глава правительства подчеркнул, что его уход приведет к нестабильности в стране и новым выборам.

«Премьер-министр осознает, что имеет мандат от 14 миллионов человек, и единственный вариант, когда он уйдет — это если партия заберет этот мандат у него», — сообщил источник телеканала.

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По состоянию на 20:00 по Киеву, начиная со вторника, 5 июля, в отставку подали не менее 36 министров и их помощников.

Так называемый комитет 1922 года сказал, что не будет менять правила для того, чтобы инициировать повторный вотум недоверия премьеру. Вместо этого в понедельник будет избран новый глава комитета, который может решить изменить правила, пишет BBC.

Борис Джонсон сказал, что не видит причин для назначения досрочных парламентских выборов. Премьер не собирается уходить в отставку, несмотря на призывы некоторых министров. Джонсон также заявил, что в Консервативной партии «множество талантов», подразумевая, что ушедшим в отставку членам правительства можно найти замену, пишет The Guardian.

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Первыми 5 июля подали в отставку канцлер казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.

Скандал разгорелся после того, как на прошлой неделе член Консервативной партии Крис Пинчер подал в отставку с поста заместителя главного кнута из-за обвинений в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других людей в неловкое положение».

Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.

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Незадолго до отставки первых министров Борис Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.

Пресс-секретарь британского премьера признал, что его информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году, сообщает The Guardian. Несмотря на это, Пинчер был снова назначен на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе, пишет Sky News. До этого на Даунинг-стрит несколько дней утверждали, что премьер не знал о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.

6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна.

https://www.youtube.com/watch?v=vGxFd7LjwfE
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Великобритания Борис Джонсон

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