Борис Джонсон на день переквалифицировался в грузчика, чтобы помочь больницам Херсона и собрать средства для медиков — фото 26 ноября, 17:19 Борис Джонсон за рулем грузовика с гуманитарной помощью для Украины (Фото:Boris Johnson / Twitter)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал поддержать украинские больницы и собственноручно помог отправить гуманитарные грузы для медиков освобожденного Херсона.

В субботу, 26 ноября, Джонсон опубликовал несколько фото на своей странице в Твиттер: за пультом управления погрузчика и за рулем машины он транспортирует гуманитарные грузы, которые будут отправлены в Херсон.

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«Больницы по всей Украине нуждаются в нашей поддержке», — напомнил Джонсон. Он рассказал, что принял участие в инициативе Circle Health Group — крупнейшей сети частных больниц в Великобритании, которая собрала для херсонских больниц 12 грузовиков медицинского оборудования. Джонсон помог загрузить 13-й: с современными медицинскими кроватями и наркозными аппаратами для медучреждений Херсона.

Бывший премьер Британии призвал поддерживать подобные инициативы в помощь Украине. Фото были сделаны на складе грузов в Энфилде на севере Лондона.



Как сообщает Sky News, таким образом Джонсон пытается активизировать сбор средств для срочных поставок медицинского оборудования для больниц Украины — включая те, где помогают раненым украинским защитникам.



Команда украинских врачей, работающих в Circle Health в Великобритании, напрямую поддерживает связь с медиками в Украине и информирует о наиболее острых потребностях украинских больниц. Затем товары собираются из 53 больниц Circle Health во всех регионах Великобритании, сортируются и загружаются на склад в Энфилде, откуда их доставляют в Укранину. На сегодняшний день поставлены сотни инвалидных колясок и тонны различных медицинских грузов, включая машины скорой помощи, операционные столы, больничные койки, аппараты ИВЛ, наркозные аппараты и протезы.

Джонсон призвал британцев проявить «щедрость духа» и сделать пожертвования в поддержку этой кампании. «Ни один бинт или койка, которую вы профинансируете, не пропадут впустую в этом геркулесовом труде — восстановлении красивой, храброй Украины, — заявил бывший премьер Британии. — Слава Украине! Британский народ поддерживает вас, в это Рождество и всегда».

Фото: Boris Johnson / Twitter

Фото: Boris Johnson / Twitter

В недавнем интервью CNN Portugal Борис Джонсон рассказал, как некоторые партнеры Украины относились к угрозе полномасштабного вторжения России до 24 февраля.



Джонсон заявил, что позиция некоторых западных стран до начала полномасштабной войны сильно отличалась от нынешней, когда страны ЕС оказывают твердую поддержку Украине.



«В какой-то момент немцы считали, что если это произойдет, что станет катастрофой, то было бы лучше, если бы все это закончилось быстро, а Украина пала», — сказал экс-премьер Британии.

В Германии позже заявили, что эти слова некорректно оценивают позицию Олафа Шольца накануне войны.