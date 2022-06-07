«Раненый победитель». Борису Джонсону удалось сохранить пост премьера, однако риски отставки для него сохраняются: что происходит 7 июня, 11:44 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон дал понять, что добровольно уходить в отставку пока не собирается, как не намерен объявлять и досрочные выборы (Фото:Aaron Chown/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сумел сохранить должность главы правительства после драматичного голосования о доверии, которое вечером 6 июня провели его собственные однопартийцы из Консервативной партии.

В ходе закрытого голосования Джонсону удалось заручиться поддержкой 211 из 359 парламентариев-консерваторов. Однако британская пресса обсуждает другую цифру: 148 депутатов однопартийцев проголосовали против премьера — и это неожиданно высокий показатель, опасно близкий к рубежу в 50% голосов (180 депутатов), после которого правительству Джонсона пришлось бы уйти. Хотя формально вотум о доверии премьеру теперь нельзя инициировать в течение года, столь низкий уровень поддержки в рядах собственной партии «вероятно, лишь усложнит, а не упростит» для Джонсона задачу управления страной в ближайшие месяцы, пишет The Guardian.

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Как и почему инициировали голосование против Джонсона?

Главным формальным поводом для голосования о вотуме доверия премьеру стал злосчастный Partygate — скандал вокруг нескольких вечеринок в правительственном офисе на Даунинг-стрит, 10, состоявшихся в 2020—2021 годах на фоне строгих правил карантина и запретов на массовые встречи для остальных британцев.

Участие Джонсона как минимум в трех из них и штраф, впоследствии выписанный премьеру полицией, сделали его первым главой правительства в истории Великобритании, который был наказан за нарушение закона во время пребывания в должности.

Политический скандал вокруг этой истории тянется с ноября 2021 года, когда впервые стало известно о вечеринках на Даунинг-стрит, 10 и в других правительственных локациях. Первые сообщения о них появились в прессе, однако поначалу Джонсон отрицал факт проведения таких встреч либо свое участие в них. Позже премьер заявлял, что это были скорее рабочие мероприятия (хотя, как выяснилось, их участники не отказывали себе в алкоголе — на фоне закрытых в стране баров и ресторанов). Чем больше деталей раскрывалось в ходе Partygate, тем больше вопросов возникало к Джонсону: ему пришлось особо оправдываться за праздник по случаю собственного дня рождения и одну из вечеринок, состоявшуюся в апреле 2021 за день до похорон принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II.

За последние полгода премьер озвучил серию официальных извинений, однако Partygate стал ударом по его правительству, личной популярности и Консервативной партии в целом. За время скандала уволились ряд высокопоставленных сотрудников Даунинг-стрит, за нарушение карантина полиция выписала штрафы 83 лицам (включая самого Джонсона, его жену Кэрри и Риши Сунака, канцлера казначейства Великобритании), а участие чиновников в вечеринках стало предметом специального внутриправительственного расследования. Его координировала сотрудница аппарата британского правительства Сью Грей, и обнародованный 31 января 2022 года итоговый отчет этого расследования заполнил обложки британских СМИ нелестными для Джонсона характеристикам.



Вторжение России в Украину на некоторое время сместило фокус внимания британского общества, тем более что правительство Джонсона стало одним из самых активных и эффективных сторонников Украины. Британия одной из первых начала интенсивно поставлять вооружение для ВСУ еще до начала вторжения, продолжает наращивать этот поток и недавно согласилась поставить Украине современные РСЗО.



Однако по мере затягивания войны к лету 2022 года Partygate вновь настиг британского премьера. 6 июня стало известно, что в рядах Консервативной партии набралось достаточное количество желающих провести голосование по вотуму доверия Джонсону как лидеру партии.

К этому моменту список претензий к Джонсону расширился и включал в себя не самые удачные для Консервативной партии результаты местных выборов, состоявшихся в мае 2022 года (что отчасти также связывали с последствиями Partygate), а также ряд новых политических скандалов рядах тори и экономических проблем, которые ощутила Британия на фоне общемирового роста цен на топливо и продукты питания.

Как прошло голосование и что означает для Джонсона его результат?

Инициатором голосования о доверии Джонсону стал Комитет 1922 года — парламентская группа внутри Консервативной партии в британской Палате общин, которая обладает формальным правом поставить вопрос о доверии лидеру партии. Для этого необходимо, чтобы соответсвующее письмо-обращение на имя главы комитета подписали как минимум 15% парламентариев-консерваторов (54 депутата). Подписи собрали в первых числах июня и, как дал понять утром 6 июня председатель комитета Грэм Брэди, таких заявок оказалось существенно больше необходимого минимума (хотя точное число их он не уточнил).



Голосование проходило лишь в рядах консерваторов, а не в Палате общин в целом. Однако если бы партия выразила Джонсону недоверие (более 180 голосов из 359), ему бы пришлось уйти с должности премьера. Вечером 6 июня парламентарии отдавали свои голоса в закрытом режиме (анонимно), но часть консерваторов озвучила позицию публично, выступив в поддержку лидера партии или против него. Сторонники премьера, включая главу МИД Лиз Трасс, напомнили, что он делает все возможное для Украины. Среди голосов критиков звучали упреки в неполном раскаянии Джонсона после Partygate и обвинения в потере доверия со стороны британского общества. Британские СМИ не оставили без внимания тот факт, что за несколько дней до голосования премьера освистали, когда он с женой поднимался по ступеням собора Святого Павла в Лондоне на специальную службу по случаю 70-летия пребывания королевы Елизаветы II на престоле.

Сам Джонсон, как и ранее, дал понять, что добровольно уходить в отставку из-за Partygate не намерен. За несколько часов до голосования он обратился к однопартийцам с открытым письмом, в котором напомнил о главных достижениях своего правительства (перечислив среди них реализованный Brexit, борьбу с пандемией и поддержку Украины в борьбе с РФ) и призвал их поставить точку в разногласиях. «Сегодня вечером у нас есть шанс положить конец неделям спекуляций в медиа и единой сплоченной партией немедленно повести эту страну вперед», — написал соратникам Джонсон.

Однако результат голосования обнаружил, что консерваторам далеко до единства и Борис Джонсон становится все более противоречивой фигурой.

148 из 359 однопартийцев премьера выразили ему недоверие, 211 консерваторов поддержали Джонсона. «Итоговый разрыв оказался намного более узким, чем опасались даже самые пессимистично настроенные союзники Джонсона, — пишет CNN. — До голосования многие называли наихудшим сценарием разницу в 80 голосов [между сторонниками и противниками Джонсона, которая на деле достигла всего 63 голосов]. Теперь сторонники Джонсона борются за то, чтобы представить эти результаты как победу или определить, каким будет их следующий шаг, в то время как его премьерство выглядит более шатким, чем когда-либо с момента вступления в должность».



Хотя вновь полученный вотум доверия избавляет Джонсона от риска подобного голосования в течение ближайшего года, ему все равно грозит возможная отставка из-за политического давления на фоне просевшей поддержки. Многие британские СМИ уже приводят неутешительные для премьера аналогии:



Тереза Мэй сохранила свой пост после подобного вотума о доверии в декабре 2018 года, однако все равно была вынуждена уйти в отставку в течение полугода на фоне хаоса вокруг Brexit и нарастающей критики в ее адрес ( хотя тогда в процессе голосования ее поддержали 63% однопартийцев, тогда как Джонсона сейчас еще меньше — 59%);



сохранила свой пост после подобного вотума о доверии в декабре 2018 года, однако все равно была вынуждена уйти в отставку в течение полугода на фоне хаоса вокруг Brexit и нарастающей критики в ее адрес хотя тогда в процессе голосования ее поддержали 63% однопартийцев, тогда как Джонсона сейчас еще меньше — 59%); Маргарет Тэтчер в 1990 году также добровольно ушла в отставку всего через неделю после схожего голосования о доверии ей, хотя тогда процедура была несколько иной ( Тэтчер получила 54,8% поддержки против 40,9%, еще часть однопартийцев воздержались, однако премьер сочла такой уровень поддержки недостаточным на фоне формального требования о перевесе в 15%).



Судя по первым комментариям, правительство Бориса Джонсона пока намерено продолжать работу. Сам он назвал итоги голосования о доверии однопартийцев «убедительными». «Я думаю, это убедительный результат, решающий результат, который означает, что как правительство мы можем двигаться дальше и сфокусироваться на вещах, которые, на мой взгляд, действительно важны для людей», — прокомментировал Джонсон журналистам исход вотума о доверии.



Он также заявил, что не планирует инициировать внеочередные выборы, которые, как предполагал ряд обозревателей, мог бы объявить, чтобы закрепить пошатнувшийся статус своей партии. Однако премьер заявил, что его «не интересуют досрочные выборы», и он намерен «прямо сейчас приносить пользу» Великобритании.



Впрочем, британские СМИ скорее скептически оценивают такой настрой премьера, полагая, что теперь его ждут непростые недели и месяцы. «Раненый победитель», — с такой передовицей вышла сегодня The Times. «Пустая победа [Джонсона] разрывает ряды тори», — гласит заголовок на первой полосе Daily Telegraph, сфокусированный на проблемах в партии консерваторов.



«Хотя союзники Джонсона объявили результат голосования победой, многие депутаты-консерваторы, в том числе некоторые из его сторонников, полагают, что попытка свергнуть [Джонсона] — это начало конца его трехлетнего премьерства», — пишет The Guardian.



В другом материале политические обозреватели этого же издания отмечают, что на фоне недостаточно убедительной поддержки «коллеги Джонсона в правительстве могут счесть уже в ближайшие дни, что его отставка пошла бы на благо партии — хотя даже в таком случае остается спорным вопрос, согласится ли он уйти».



Фото: Daily Telegraph

The Guradin также допускает, что если позиции Консервативной партии в соцопросах продолжат ухудшаться в ближайшие месяцы, однопартийцы Джонсона могут инициировать процедурные новшества, которые бы позволили им вновь опротестовать его роль лидера партии (а значит и премьера) до истечения годичного иммунитета.



«Так что на пока Джонсон в безопасности, однако результат [голосования о доверии] — это что угодно, но только не мощная поддержка человека, который чуть более двух лет назад привел свою партию к ошеломляющей победе на выборах», — подводит итог The Guardian.



«Это одна из самых головокружительных превратностей судьбы в современной политической истории Великобритании, — дает оценку удару по недавней популярности Джонсона американская The New York Times. — Хотя он остается премьер-министром, возможно, [в этой должности] дни его сочтены».

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