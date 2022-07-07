На фоне сообщений об отставке. Борис Джонсон выступил с обращением — видео 7 июля, 14:30 Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

В четверг, 7 июля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с обращением на фоне сообщений об его отставке.

По данным BBC, в четверг, 7 июля, Борис Джонсон подаст в отставку с поста лидера Консервативной партии и останется премьер-министром Великобритании до осени.

6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна.



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По состоянию на 20:00 среды, 6 июля, по Киеву, в отставку подали не менее 36 министров и их помощников.

Так называемый комитет 1922 года сказал, что не будет менять правила для того, чтобы инициировать повторный вотум недоверия премьеру. Вместо этого в понедельник будет избран новый глава комитета, который может решить изменить правила, пишет BBC.

Борис Джонсон сказал, что не видит причин для назначения досрочных парламентских выборов. Премьер заявлял, что не собирается уходить в отставку, несмотря на призывы некоторых министров. Джонсон также заявил, что в Консервативной партии «множество талантов», подразумевая, что ушедшим в отставку членам правительства можно найти замену, пишет The Guardian.

Скандал разгорелся после того, как на прошлой неделе член Консервативной партии Крис Пинчер подал в отставку из-за обвинений в том, что он пьяным домогался к двум мужчинам в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других людей в неловкое положение».



Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.

Незадолго до отставки первых министров Борис Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.



Пресс-секретарь британского премьера признал, что его информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году, сообщает The Guardian. Несмотря на это, Пинчер был снова назначен на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе, пишет Sky News. До этого на Даунинг-стрит несколько дней утверждали, что премьер не знал о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.

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