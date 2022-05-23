«Никогда не было так стыдно». Советник РФ при ООН подал в отставку из-за войны России против Украины 23 мая, 16:04 Цей матеріал також доступний українською Советник РФ при ООН подал в отставку (Фото:Facebook/@UnitedNationsRussian)

Сотрудник постоянного представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев подал в отставку, заявив, что ему «никогда не было так стыдно».

Война России против Украины — главные события 23 мая

Об этом сообщает The Guardian.

Дипломат осудил российского диктатора Владимира Путина за его агрессивную войну против Украины.

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Бондарев раскритиковал Министерство иностранных дел страны-агрессора РФ, где он проработал 20 лет, за растущий «уровень лжи и непрофессионализма».

«За 20 лет своей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей внешней политики, но никогда мне не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года. Агрессивная война, развязанная Путиным против Украины, а фактически против всего западного мира, является не только преступлением против украинского народа, но и, пожалуй, самым тяжким преступлением против народа России, жирной буквой Z перечеркивающим все наши надежды и перспективы на процветание свободного общества в нашей стране», — сказано в его заявлении.

Дипломат заявил, что «те, кто задумал эту войну, хотят только одного — навсегда остаться у власти, жить в помпезных безвкусных дворцах, плавать на яхтах, сравнимых по тоннажу и стоимости со всем российским флотом, наслаждаясь неограниченной властью и полной безнаказанностью».

«Для достижения этой цели они готовы принести в жертву столько жизней, сколько потребуется. Тысячи русских и украинцев уже погибли только ради этого», — заявил он.

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