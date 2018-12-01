Борец за независимость и фанат садоводства. Что известно о первой женщине, возглавившей армию страны НАТО

Словения стала первым из государств НАТО, где армию возглавила женщина. Руководителем Генерального штаба Вооруженных сил Словении назначена 55-летний генерал-майор Аленка Ерменц.

НВ рассказывает, что известно о женщине, которой доверили 7-тысячную словенскую армию.

Участник войны за независимость Словении

Изначально Аленка Ерменц, уроженка словенской столицы Любляны, избрала вполне будничную специальность. Она окончила факультет социальных наук Люблянского университета, получив диплом бакалавра политологии.

Однако в 1991 году, с началом распада Югославии, Ерменц примкнула к Территориальной обороне Словении – эта структура была предшественником словенских вооруженных сил.

В ходе так называемой Десятидневной войны (27 июня – 7 июля 1991 года), результатом которой стала независимость Словении от Югославии, Аленка Ерменц работала в секретариате словенской Территориальной обороны.

Как сообщается в ее официальной биографии, Ерменц "активно участвовала в войне за независимость Словении" и позже была удостоена одной из национальных наград за свою роль в ней.

Леди генерал-майор

После этого ее карьера была связана исключительно с Вооруженными силами Словении. С середины 90-х Ерменц перешла на работу в генштаб словенской армии – занимаясь поначалу аналитической работой и занимая ассистентские должности.

Впоследствии она получила профильное образование за рубежом, окончив в 2008 году Королевский оборонный колледж в Лондоне (Royal College of Defence Studies), а в 2009-м получив диплом магистра в Королевском колледже Лондонского университета (в области международных отношений).

55-летняя Аленка Ерменц / Фото прес-службы Минобороны Словении

Начиная с 2000-х Аленка Ерменц занимала уже руководящие должности в словенской армии. К примеру, в 2005-2006 она была командиром батальона военной разведки Вооруженных сил Словении, затем руководила кадровым департаментом генштаба армии. В 2012-м ее назначили начальником штаба словенской армии, а в 2018 году – вначале заместителем, а затем и руководителем Генштаба Вооруженных сил Словении.

Официальная церемония вступления Аленки Ерменц в должность состоялась в среду, 28 ноября. За несколько недель до этого она была удостоена звания генерал-майора армии и стала первой женщиной столь высокого ранга в словенских Вооруженных силах.

За свою военную карьеру она получила более дюжины национальных и международных наград.

Историческое событие для НАТО

Возглавив словенскую армию, 55-летняя Аленка Ерменц стала первой женщиной, которой доверили руководство вооруженными силами в государстве-члене НАТО.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску уже приветствовала ее назначение, рассказав также о некоторых гранях личности словенской "железной леди". В своем поздравлении Лунгеску назвала ее "фанатом сноубординга и садоводства".

В НАТО хорошо знают Аленку Ерменц: долгое время она работала в составе миссии KFOR (Kosovo Force) - международных силах под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в частично признанной республике Косово. В составе KFOR она руководила кадровым департаментом, занимала должность замначальника штаба миссии по вопросам обеспечения, а также советника командира KFOR.

Долгое время она работала в составе миссии KFOR - международных силах, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово

Назначение женщины на должность руководителя словенской армии считают принципиально значимым фактом и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

"В НАТО полагают, что равное [гендерное] участие способствует более устойчивому обществу, более высокой эффективности вооруженных сил и более прочному миру", - цитирует Fox News высокопоставленного собеседника в НАТО.

Комментируя назначение Аленки Ерменц на должность главы Генштаба словенской армии, президент Словении Борут Пахор выразил надежду, что она поможет повысить эффективность вооруженных сил страны.

"Продолжается глобальная тенденция ухудшения [мировой] ситуации в сфере безопасности, и хотя Словения не подвергается прямой военной угрозе, она должна относительно быстро улучшить свою обороноспособность", - говорится в заявлении Пахора, опубликованном 27 ноября.

На посту главы генштаба Вооруженных сил Словении Аленка Ерменц сменила генерал-майора Алана Гедера. Его предшественник ушел с должности в начале 2018 года, так как не сумел выдержать экзамен НАТО на профпригодность.

Численность словенской армии составляет около 7,5 тыс. человек, включая резервистов. Население страны – немногим более 2 млн человек. Словения входит в состав НАТО с 2004 года.