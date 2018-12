Борец за независимость и фанат садоводства. Что известно о первой женщине, возглавившей армию страны НАТО

Словения стала первым из государств НАТО, где армию возглавила женщина. Руководителем Генерального штаба Вооруженных сил Словении назначена 55-летний генерал-майор Аленка Ерменц.

НВ рассказывает, что известно о женщине, которой доверили 7-тысячную словенскую армию.

Изначально Аленка Ерменц, уроженка словенской столицы Любляны, избрала вполне будничную специальность. Она окончила факультет социальных наук Люблянского университета, получив диплом бакалавра политологии.

Однако в 1991 году, с началом распада Югославии, Ерменц примкнула к Территориальной обороне Словении – эта структура была предшественником словенских вооруженных сил.

В ходе так называемой Десятидневной войны (27 июня – 7 июля 1991 года), результатом которой стала независимость Словении от Югославии, Аленка Ерменц работала в секретариате словенской Территориальной обороны.

Как сообщается в ее официальной биографии, Ерменц "активно участвовала в войне за независимость Словении" и позже была удостоена одной из национальных наград за свою роль в ней.

После этого ее карьера была связана исключительно с Вооруженными силами Словении. С середины 90-х Ерменц перешла на работу в генштаб словенской армии – занимаясь поначалу аналитической работой и занимая ассистентские должности.

Впоследствии она получила профильное образование за рубежом, окончив в 2008 году Королевский оборонный колледж в Лондоне (Royal College of Defence Studies), а в 2009-м получив диплом магистра в Королевском колледже Лондонского университета (в области международных отношений).

Начиная с 2000-х Аленка Ерменц занимала уже руководящие должности в словенской армии. К примеру, в 2005-2006 она была командиром батальона военной разведки Вооруженных сил Словении, затем руководила кадровым департаментом генштаба армии. В 2012-м ее назначили начальником штаба словенской армии, а в 2018 году – вначале заместителем, а затем и руководителем Генштаба Вооруженных сил Словении.

Официальная церемония вступления Аленки Ерменц в должность состоялась в среду, 28 ноября. За несколько недель до этого она была удостоена звания генерал-майора армии и стала первой женщиной столь высокого ранга в словенских Вооруженных силах.

За свою военную карьеру она получила более дюжины национальных и международных наград.

Возглавив словенскую армию, 55-летняя Аленка Ерменц стала первой женщиной, которой доверили руководство вооруженными силами в государстве-члене НАТО.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску уже приветствовала ее назначение, рассказав также о некоторых гранях личности словенской "железной леди". В своем поздравлении Лунгеску назвала ее "фанатом сноубординга и садоводства".

A fan of snowboarding ???? & gardening ????: meet Maj Gen Alenka Ermenc, the 1st woman army chief of staff in #Slovenia ???????? & #NATO as a whole! #WomenInLeadership ⁦@SloveniaNATO⁩ ⁦@JelkoKacin⁩ https://t.co/DUpVNeZLdm