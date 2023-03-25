Визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск ядерной войны — Боррель 25 марта, 17:16 Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Огнен Теофиловски)

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что недавний визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву снизил вероятность того, что российский диктатор Владимир Путин применит ядерное оружие.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Как отмечает издание, Боррель сказал журналистам, что президент Китая «очень четко» дал понять кремлевскому диктатору, что он не должен разворачивать ядерное оружие.

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Также представитель ЕС заявил, что, несмотря на предупреждение США, доказательств того, что Пекин планирует выслать оружие России, нет.

«Они не пересекли никаких красных линий. Китай не полностью присоединился к России», — подчеркнул Боррель.

Он добавил, что в скором времени поедет в Китай, а его визит состоится после визита трех других высокопоставленных лиц ЕС.

31 марта премьер-министр Испании Педро Санчес отправится с официальным визитом в Китай, а после него через неделю в Пекин приедет президент Франции Эммануэль Макрон и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен .

Макрон сказал, что предложил фон дер Ляен отправиться в Пекин вместе, чтобы «говорить единственным голосом». По его убеждению, Китай должен помочь мировому сообществу оказывать давление на Россию, чтобы страна-агрессор не применяла химическое или ядерное оружие, а также прекратила свою агрессию.

