И.о. президента Молдовы подписал закон о борьбе с российской пропагандой

Исполняющий обязанности президента Молдовы Андриан Канду подписал закон о борьбе с российской пропагандой. Закон вступит в силу после опубликования в Официальном мониторе, сообщает Интерфакс в среду, 10 января.

Закон о телевидении и радио принят парламентом Молдовы 7 декабря 2017 года. Он предусматривают запрет на ретрансляцию в Молдове информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под действие закона подпадают программы российских каналов, которые ретранслируют в Молдове.

Президент Игорь Додон дважды отклонил закон. Согласно законодательству Молдовы, президент может не обнародовать закон и вернуть его в парламент только один раз.

После обращения в Конституционный суд Молдовы, полномочия президента перешли к председателю парламента Андриану Канду, который подписал указ.

Сразу после решения суда на прошлой неделе, президент Игорь Додон ушел в отпуск. Вместе с семьей он проводит рождественские каникулы на одном из лыжных курортов Австрии.

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