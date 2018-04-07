Борьба с фейками: Facebook проверит страницы популярных пользователей

Решение должно помешать пользователям использовать фейковые аккаунты, чтобы скрывать свою личность

Facebook будет проверять личность всех пользователей, чьи страницы в социальной сети пользуются популярностью. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на BBC.

Такое решение руководства соцсети связано с кампанией по борьбе с неправдивой информацией и пропагандой, которая распространяется с помощью фейковых аккаунтов.

"Тем самым компания пытается бороться с распространением фейковых новостей и пропаганды. Глава Facebook Марк Цукерберг сказал, что все особо популярные страницы пройдут проверку – а тем, к кому в ее ходе возникнут претензии, будет запрещено размещать сообщения. Такой шаг призван помешать пользователям использовать фейковые аккаунты для того, чтобы скрывать свою личность", – говорится в сообщении.

Цукерберг также поддерживает предложение регулировать политическую рекламу. Если предложение будет принято, то социальной сети придется собирать больше информации о создателях подобной рекламы.

Напомним, на Facebook обрушилась волна критики после того, как выяснилось, что в течение многих лет компани было известно, что британская Cambridge Analytica собирала данные миллионов своих пользователей, но доверяла заявлениям лондонской фирмы, что та удаляет информацию.

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Ранее руководство социальной сети заявило, что удаляло некоторые сообщения, отправленные основателем компании Марком Цукербергом и другими топ-менеджерами. В то же время, собеседники руководителей Facebook не получали уведомлений об изменениях в переписке.