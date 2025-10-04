В полиции Германии создадут подразделение по борьбе с дронами

Несколько самолетов кружили в небе в ожидании разрешения на посадку (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт объявил о планах создать специальное подразделение федеральной полиции , которое будет заниматься противодействием дронам.

Об этом он заявил на конференции Munich Migration Meeting сообщает DW в субботу, 4 октября.

По его словам, ведомство готово «вступить в гонку вооружений» и внедрять новые технологии для защиты от беспилотников. Полиция получит современное оборудование, а бундесвер, после внесения изменений в закон о безопасности воздушного пространства, сможет оказывать юридическую поддержку в уничтожении дронов.

Добриндт также сообщил о создании подразделения по научным исследованиям и разработкам, которое будет заниматься технологическим анализом угроз. Министр подчеркнул, что в этом направлении предполагается сотрудничество с Израилем, Украиной и другими европейскими партнерами, а также с Еврокомиссией.

Ранее Добриндт заявил, что угроза от дронов является «высокой», и подчеркнул, что страна будет принимать меры для своей защиты.

Вечером 3 октября в аэропорту Мюнхена временно закрыли обе взлетно-посадочные полосы после неподтвержденных сообщений о появлении дронов. Это было второе закрытие аэропорта менее чем за сутки.

Согласно данным сайта аэропорта, с 20:35 по местному времени по меньшей мере 10 рейсов были перенаправлены, а несколько самолетов кружили в небе в ожидании разрешения на посадку.

2 октября сообщалось, что немецкие следователи проверяют возможную связь между подозрительным грузовым судном РФ и группой дронов, которые в конце сентября были замечены над Шлезвиг-Гольштейном.

25 сентября в Германии заметили подозрительные дроны, которые облетали важные объекты Киля, в частности электростанцию, больницу и парламент земли. Министерство внутренних дел расследует инциденты как возможный шпионаж, аналогичные полеты зафиксировали и над военными объектами в других регионах.