Борьба "единоверцев". Суннитское племя из Западного Ирака живет в страхе перед возвращением ИГИЛ

Для иракского суннитского племени Альбу Нимр, подвергшемуся истреблению ИГИЛ, страх перед возвращением этой террористической группировки является постоянной реальностью, пишет Патрик Кокберн в статье для Independent.

"Мы очень боимся, - говорит Хамид Афтан аль-Хаммад, член племени Альбу Нимр из города Хит в Западном Ираке, - ночью мы лежим на крышах наших домов с оружием, ожидая, что на нас нападут снова".

Он опасается возвращения ИГИЛ, которое уничтожило, по меньшей мере, 864 членов его племени. Это произошло, когда Исламское государство контролировало район, где живет племя, - город, расположенный в ста милях к западу от Багдада в середине обширной суннитской арабской провинции Анбар в Западном Ираке.

Хаммад указывает на открытый участок между пальмами на дальнем берегу реки Евфрат, которая разделяет Хит на две части.

"Именно там они убили 45 наших людей", - говорит он и перечисляет тех членов его ближайшей семьи, которые были убиты, в том числе двоих двоюродных братьев, которые были подростками, когда их казнили на главной площади города, и двоих дядей, которые попытались убежать в пустыню, но исчезли, и, предположительно, были захвачены и убиты ИГИЛ.

По сравнению даже со многими другими жестокостями, совершенными ИГИЛ, охота на Альбу Нимр, проправительственное суннитское племя, была безжалостным геноцидом.

Сала Сегур Омар аль-Нимр, учитель, который пережил последние месяцы сопротивления своего племени, описал, как они рыли траншеи и строили песчаные барьеры в безнадежной попытке защитить себя, но этого было недостаточно.

Они столкнулись с тысячами лучших вооруженных бойцов ИГИЛ. Когда в октябре 2014 года сопротивление было окончательно подавлено, те, кто не смог убежать, "были убиты, многие из них были стариками, инвалидами или маленькими детьми. Они даже убили наших домашних животных".

Сейчас в городе Хит с населением 90 тысяч человек невысокий уровень насилия. Но ненависть и страх, порожденные беспощадным правлением ИГИЛ, по-прежнему разделяют его население.

Борхан Халил, местный журналист, говорит, что "до сих пор существует разделение на семьи сторонников и противников ИГИЛ".

Возможно, в ИГИЛ входили иностранные боевики, но подавляющее большинство было местными жителями и давними соседями тех, кого они убивали.

Халил говорит, что семьи, дома которых взорвали боевики ИГИЛ, - нередко из-за того, что они работали на правительство Ирака - часто с официальной поддержкой занимали дома сторонников ИГИЛ, которые бежали.

Флаги ИГИЛ на въезде в Хит, ноябрь 2015 года / Фото: @Terror_Monitor

Это еще одна причина для гнева и разделения.

О смене владельца говорится в сообщениях, нацарапанных на внешней стене дома. Одно из таких сообщений на воротах в центральном Хите гласит: "Это дом беглых террористов, который теперь занят Фуадом и его братом".

В доме, который выглядит просторным и ухоженным, Хайтам аль-Ад аль-Нимр, член правительственных служб безопасности и его брат Фуад живут с тех пор, как они заняли его год назад.

"Наш собственный дом был полностью разрушен ИГИЛ", - говорит аль-Нимр, который отрицает, что знает личности людей, живших в этом доме до него. "Они бежали задолго до того, как мы пришли", - говорит он.

Его не беспокоит перспектива обездоленных, которые попытаются вернуть их имущество в один прекрасный день, или того, что ИГИЛ начнет успешное контрнаступление в Анбаре.

Другие не настолько оптимистичны: Хамид Афтан аль-Хаммад, с которым автор статьи познакомился, когда он собирался пересечь Евфрат на лодке, потому что мост был разрушен, говорит, что семьи ИГИЛ, сыновья в которых были боевиками, возвращались, и даже если боевиков не было с ними, они "все равно поддерживают своих сыновей".

Правительство Ирака пытается разрядить ситуацию с семьями, которые в прошлом поддерживали ИГИЛ, но без особого успеха.

Это сильно бросается в глаза в Хите, где племя Альбу Нимр, по его собственным подсчетам, потеряло около тысячи человек, и еще столько же людей пропало, так как их застрелили, когда они пытались убежать, или сбросили их тела в колодцы.

Congratulations to #Iraq 's armed forces on their successful op in Hit district, central #Anbar . City centre reached. pic.twitter.com/20TvmyovSQ

Хаммад возмущен тем, что двоих его братьев выбросили из дома, который они заняли, и теперь они живут в палатках, потому что семья, которая, по их словам, поддерживала ИГИЛ, снова поселилась в нем.

Он говорит, что они заслуживают лучшего от правительства, за которое боролись: "У одного из моих братьев покалечена рука, и он потерял три пальца, когда в него попал снайпер ИГИЛ".

ИГИЛ, безусловно, хотело продемонстрировать, что любое сопротивление им будет провоцировать беспощадную месть. Племя Альбу Нимр было очевидной мишенью, потому что присоединилось к армии и полиции после вторжения под предводительством США в 2003 году.

Оно поступило так в то время, когда другие суннитские племена Анбара были в центре сопротивления оккупации США и багдадскому правительству, в котором доминировали шииты.

Так как ИГИЛ добилось впечатляющих успехов в 2014 году, племя Альбу Нимр было изолировано, ИГИЛ превосходило его численностью и вооружением.

На вопрос, почему ИГИЛ смогло победить так быстро, один из лидеров племени Альбу Нимр, шейх Наейм аль-Гу-оод сказал The Independent в марте 2015 года, что "главная причина заключается в том, что 90 процентов племен в Анбаре сотрудничали с ИГИЛ или присоединились к ним, за исключением нас".

К тому времени, по его словам, 864 члена племени Альбу Нимр были убиты.

Когда ИГИЛ захватило Мосул, а правительственная армия на севере Ирака была разделена, джихадистам удалось захватить большое количество тяжелого вооружения.

Племя Альбу Нимр утверждает, что они умоляли правительство и американцев дать им оружие и поддержать авиаударами, но ничего не получили.

Albu Nimr tribe in Anbar pledge to cleanse their areas from #ISIS terrorists, ask government for help. #Iraq pic.twitter.com/YtXYzmlqr9