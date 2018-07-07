Борьба "единоверцев". Суннитское племя из Западного Ирака живет в страхе перед возвращением ИГИЛ

Для иракского суннитского племени Альбу Нимр, подвергшемуся истреблению ИГИЛ, страх перед возвращением этой террористической группировки является постоянной реальностью, пишет Патрик Кокберн в статье для Independent.

Охота ИГИЛ на племя Альбу Нимр

"Мы очень боимся, - говорит Хамид Афтан аль-Хаммад, член племени Альбу Нимр из города Хит в Западном Ираке, - ночью мы лежим на крышах наших домов с оружием, ожидая, что на нас нападут снова".

Он опасается возвращения ИГИЛ, которое уничтожило, по меньшей мере, 864 членов его племени. Это произошло, когда Исламское государство контролировало район, где живет племя, - город, расположенный в ста милях к западу от Багдада в середине обширной суннитской арабской провинции Анбар в Западном Ираке.

Хаммад указывает на открытый участок между пальмами на дальнем берегу реки Евфрат, которая разделяет Хит на две части.

"Именно там они убили 45 наших людей", - говорит он и перечисляет тех членов его ближайшей семьи, которые были убиты, в том числе двоих двоюродных братьев, которые были подростками, когда их казнили на главной площади города, и двоих дядей, которые попытались убежать в пустыню, но исчезли, и, предположительно, были захвачены и убиты ИГИЛ.

По сравнению даже со многими другими жестокостями, совершенными ИГИЛ, охота на Альбу Нимр, проправительственное суннитское племя, была безжалостным геноцидом.

Сала Сегур Омар аль-Нимр, учитель, который пережил последние месяцы сопротивления своего племени, описал, как они рыли траншеи и строили песчаные барьеры в безнадежной попытке защитить себя, но этого было недостаточно.

Они столкнулись с тысячами лучших вооруженных бойцов ИГИЛ. Когда в октябре 2014 года сопротивление было окончательно подавлено, те, кто не смог убежать, "были убиты, многие из них были стариками, инвалидами или маленькими детьми. Они даже убили наших домашних животных".

Разделение на семьи сторонников и противников ИГИЛ

Сейчас в городе Хит с населением 90 тысяч человек невысокий уровень насилия. Но ненависть и страх, порожденные беспощадным правлением ИГИЛ, по-прежнему разделяют его население.

Борхан Халил, местный журналист, говорит, что "до сих пор существует разделение на семьи сторонников и противников ИГИЛ".

Возможно, в ИГИЛ входили иностранные боевики, но подавляющее большинство было местными жителями и давними соседями тех, кого они убивали.

Халил говорит, что семьи, дома которых взорвали боевики ИГИЛ, - нередко из-за того, что они работали на правительство Ирака - часто с официальной поддержкой занимали дома сторонников ИГИЛ, которые бежали.

Флаги ИГИЛ на въезде в Хит, ноябрь 2015 года / Фото: @Terror_Monitor

Это еще одна причина для гнева и разделения.

О смене владельца говорится в сообщениях, нацарапанных на внешней стене дома. Одно из таких сообщений на воротах в центральном Хите гласит: "Это дом беглых террористов, который теперь занят Фуадом и его братом".

В доме, который выглядит просторным и ухоженным, Хайтам аль-Ад аль-Нимр, член правительственных служб безопасности и его брат Фуад живут с тех пор, как они заняли его год назад.

"Наш собственный дом был полностью разрушен ИГИЛ", - говорит аль-Нимр, который отрицает, что знает личности людей, живших в этом доме до него. "Они бежали задолго до того, как мы пришли", - говорит он.

Его не беспокоит перспектива обездоленных, которые попытаются вернуть их имущество в один прекрасный день, или того, что ИГИЛ начнет успешное контрнаступление в Анбаре.

Другие не настолько оптимистичны: Хамид Афтан аль-Хаммад, с которым автор статьи познакомился, когда он собирался пересечь Евфрат на лодке, потому что мост был разрушен, говорит, что семьи ИГИЛ, сыновья в которых были боевиками, возвращались, и даже если боевиков не было с ними, они "все равно поддерживают своих сыновей".

Правительство Ирака пытается разрядить ситуацию с семьями, которые в прошлом поддерживали ИГИЛ, но без особого успеха.

Это сильно бросается в глаза в Хите, где племя Альбу Нимр, по его собственным подсчетам, потеряло около тысячи человек, и еще столько же людей пропало, так как их застрелили, когда они пытались убежать, или сбросили их тела в колодцы.

Congratulations to #Iraq's armed forces on their successful op in Hit district, central #Anbar. City centre reached. pic.twitter.com/20TvmyovSQ — ???????? Sumeri ???????? (@IraqiSecurity) 8 апреля 2016 г.

Хаммад возмущен тем, что двоих его братьев выбросили из дома, который они заняли, и теперь они живут в палатках, потому что семья, которая, по их словам, поддерживала ИГИЛ, снова поселилась в нем.

Он говорит, что они заслуживают лучшего от правительства, за которое боролись: "У одного из моих братьев покалечена рука, и он потерял три пальца, когда в него попал снайпер ИГИЛ".

Почему ИГИЛ решило уничтожить именно это племя?

ИГИЛ, безусловно, хотело продемонстрировать, что любое сопротивление им будет провоцировать беспощадную месть. Племя Альбу Нимр было очевидной мишенью, потому что присоединилось к армии и полиции после вторжения под предводительством США в 2003 году.

Оно поступило так в то время, когда другие суннитские племена Анбара были в центре сопротивления оккупации США и багдадскому правительству, в котором доминировали шииты.

Так как ИГИЛ добилось впечатляющих успехов в 2014 году, племя Альбу Нимр было изолировано, ИГИЛ превосходило его численностью и вооружением.

На вопрос, почему ИГИЛ смогло победить так быстро, один из лидеров племени Альбу Нимр, шейх Наейм аль-Гу-оод сказал The Independent в марте 2015 года, что "главная причина заключается в том, что 90 процентов племен в Анбаре сотрудничали с ИГИЛ или присоединились к ним, за исключением нас".

К тому времени, по его словам, 864 члена племени Альбу Нимр были убиты.

Когда ИГИЛ захватило Мосул, а правительственная армия на севере Ирака была разделена, джихадистам удалось захватить большое количество тяжелого вооружения.

Племя Альбу Нимр утверждает, что они умоляли правительство и американцев дать им оружие и поддержать авиаударами, но ничего не получили.

Albu Nimr tribe in Anbar pledge to cleanse their areas from #ISIS terrorists, ask government for help. #Iraq pic.twitter.com/YtXYzmlqr9 — Mustafa Al-Khaqani (@Khaqani_M) 9 декабря 2014 г.

Состоятельные люди из Хита смогли убежать, но те, у кого не было денег, вынуждены были остаться и столкнуться с правлением ИГИЛ.

ИГИЛ осуждает всех в контролируемом правительством Ираке, которое сейчас управляет практически всей страной, как неверных, заслуживающих того, чтобы их убили, поэтому никто не хочет, чтобы они вернулись.

Члены племени Альбу Нимр говорят, что это правление было так жестоко и стоит за столькими убийствами, что ИГИЛ потеряло свою популярность. Халил считает, что все в Анбаре, а не только Альбу Нимр, сегодня будут бороться с ИГИЛ.

"ИГИЛ осуждает всех в контролируемом правительством Ираке, которое сейчас управляет практически всей страной, как неверных, заслуживающих того, чтобы их убили, поэтому никто не хочет, чтобы они вернулись", - говорит он.

Это утешительно, но ИГИЛ - фанатичный военизированный культ, который никогда не стремился к популярности и распространял свою веру с помощью силы.

Террор, который он вдохновлял в прошлом, по-прежнему существует: небольшая волна убийств и похищений ИГИЛ в последние недели охватила весь Ирак.

Люди в Хите говорят, что они уверены в том, что Иракская армия - это не сектанты, но они знают, что к арабам-суннитам относятся с подозрением.

"Как только я выезжаю за пределы Анбара и показываю мой анбарский ID на контрольно-пропускном пункте, меня задерживают на часы", - рассказал один из источников.

Сунниты Ирака, пятая часть населения, которые правили страной на протяжении веков, после поражения ИГИЛ политически маргинализированы.

Суннитские города, такие как Мосул, Рамади и Фаллуджа, сильно пострадали, хотя уже есть признаки восстановления. Мост через Евфрат в Хите, разрушенный авиаударом возглавляемой США коалиции, отстраивают и должны открыть через пару месяцев.

Рамади, столица Анбара, пострадала сильнее, чем Хит, на месте школ и вилл были руины.

Стоимость собственности в Анбаре сократилась вдвое со времен до ИГИЛ, но во многих местах были построены новые дома и офисы либо руины уже расчищает строительная техника. Физический ущерб может исчезнуть поразительно быстро, но правление ИГИЛ оставило наследие ненависти, присутствие которого все еще сильно ощущается.

Перевод НВ