Бомбардировщики США изменили маршрут из-за угроз КНДР отменить встречу с Трампом - CNN

США, Япония и Южная Корея решили внести изменения в маршрут американских бомбардировщиков B-52, способные нести ядерные заряды, пишет СNN со ссылкой на должностных лиц Минобороны США.

Отмечается, что решение не пролетать над Корейским полуостровом было принято из-за отрицательной реакции КНДР на учения США в регионе и заявлений Пхеньяна о возможной отмене встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

По данным собеседников издания, американские самолеты подлетели к Корейскому полуострову, но не вошли в воздушное пространство Южной Кореи.

В Пентагоне отказались давать комментарии на информацию СМИ.

Ранее Северная Корея отменила переговоры высокого уровня с южной стороной, назначенные на 16 мая, из-за военных маневров США и Южной Кореи.

Позже руководство КНДР заявило, что встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа может не состояться.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео посетил Пхеньян. По итогам визита Северная Корея отпустила на волю трех американских граждан.

После возвращения Помпео из КНДР президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре.