Никто даже не взглянул в небо. В 1940-м уже через месяц после начала воздушных атак на Лондон его жители мало с ними считались 28 июля, 06:58 Эксклюзив НВ Лондонский молочник разносит заказ с утра после очередного ночного налета немецкой авиации на британскую столицу. Октябрь 1940 года. (Фото:CBW / Alamy via Reuters)

Вопреки прогнозам специалистов бомбардировки Лондона во время Второй мировой войны не парализовали город массовой паникой: спустя месяц после начала атак лондонцы спокойно реагировали на взрывы.

«Я лежала, чувствуя невероятное счастье и торжество. „Меня бомбили!“ Я продолжала повторять эти слова каждый раз, пытаясь примерить фразу, словно новое платье. „Меня бомбили! Меня бомбили! Меня!“ Ужасно так говорить, когда столько людей погибло и пострадало, но за всю свою жизнь я не испытывала такого безграничного и абсолютного счастья».

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Это воспоминание жительницы Лондона, перенесшей в родном городе самые ужасные бомбардировки осени 1940 года. Его приводит современный канадский социолог Малкольм Гладуэлл в качестве примера одной из типичных реакций на смертельную угрозу от немецких самолетов.

Лондонский молочник разносит заказ с утра после очередного ночного налета немецкой авиации на британскую столицу. Октябрь 1940 года. / Фото: CBW / Alamy via Reuters

Прогнозы потерь среди гражданского населения Туманного Альбиона составлялись еще задолго до Второй мировой войны. И выглядели они ужасно. Британский правительственный Комитет имперской обороны (CID), пропорционально увеличив статистику потерь от немецких воздушных налетов на Лондон в 1917—1918 годах, подсчитал в 1937 году: за 60 дней активных авиарейдов погибнет не менее 600 тыс. жителей, а еще 1,2 млн будут ранены. Эти страшные цифры приобрели еще более зловещий оттенок, когда их связали с прогнозами психологических последствий для мирных жителей.

Еще в 1924 году CID заявил, что «моральный эффект воздушного нападения непропорционален материальному ущербу, и будет заключаться в глубоком и устойчивом влияние на население». Морис Хенки, секретарь Комитета, убеждал: «В любой будущей войне победит та страна, народ которой дольше будет терпеть бомбардировки с большим стоицизмом».

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