18 пунктов. Экс-советнику Трампа Болтону выдвинули обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами
Болтона подозревают в разглашении государственной тайны (Фото: REUTERS/Brian Snyder)
Бывшему советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону выдвинуты 18 пунктов обвинения федеральным судом присяжных. Об этом говорится в обвинительном акте, пишет Fox News.
Болтона обвиняют в восьми пунктах незаконной передачи информации, касающейся национальной обороны, и десяти пунктах незаконного хранения таких материалов.
Согласно обвинительному акту, в период с 9 апреля 2018 года по 22 августа 2025 года Болтон, занимая должность советника по национальной безопасности, передал более тысячи страниц секретной информации о своей деятельности на должности двум лицам, которые не имели разрешения на доступ к таким данным. Эти материалы содержали данные под грифом «Чрезвычайно секретно».
Кроме того, Болтон незаконно хранил в своем доме в Мэриленде документы и заметки, содержащие секретные данные, включая информацию оборонного характера.
В документах, которые Болтон передавал, содержались следующие данные:
- развединформация о запланированных атаках в других странах;
- сведения от союзников, которые делились чувствительной информацией с американскими спецслужбами;
- планы иностранных государств по запуску ракет;
- тайные операции США за рубежом;
- источники и методы сбора человеческой разведки;
- информация о намерениях иностранных правительств и их военных лидеров;
- доказательства участия определенных государств в нападениях против сил США.
Среди документов, которые Болтон оставил у себя дома, также были данные о будущих атаках, сотрудничестве с союзниками, планах ракетных запусков и детали тайных разведывательных операций.
«Расследование ФБР показало, что Джон Болтон передавал сверхсекретную информацию, используя личные онлайн-аккаунты, и хранил указанные документы у себя дома, что является прямым нарушением федерального законодательства», — заявил директор ФБР Каш Патель.
Он подчеркнул, что следствие проводили объективно, без политического давления, и что Бюро «не остановится ни перед чем, чтобы привлечь к ответственности любого, кто угрожает нашей национальной безопасности».
Расследование в отношении него началось еще несколько лет назад, но, по словам неназванного высокопоставленного американского чиновника, администрация Байдена временно его закрыла «по политическим причинам».
Болтон работал советником президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности в 2018—2019 годах.
Еще в 2020 году Министерство юстиции пыталось остановить публикацию мемуаров Болтона Комната, где это произошло, считая, что книга содержит секретную информацию о деятельности Белого дома, внешней политике и переговорах с иностранными лидерами. Суд тогда разрешил публикацию, а администрация Байдена в 2021 году полностью закрыла уголовное дело и гражданский иск против него.
Болтон уверял, что после нескольких месяцев проверки его рукопись не содержала никаких секретных данных. В своей книге он жестко критиковал Трампа, обвиняя его в попытках получить поддержку Китая на выборах и в многочисленных просчетах.
В 2019 году Трамп уволил Болтона из своей первой администрации из-за «сильных разногласий во взглядах». После этого Болтон неоднократно критиковал президента за неправильное обращение с секретными материалами, что впоследствии, в 2022 году, стало основанием для обыска ФБР в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго.
Несмотря на это, Болтон время от времени хвалил некоторые действия Трампа, в частности удар по ядерным объектам Ирана в июне, назвав его «правильным и решительным шагом». В то же время он неоднократно заявлял, что Трампу «не хватает компетенции и характера, чтобы быть президентом».
22 августа ФБР провело обыск в вашингтонском доме бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона. По данным CNN, следственные действия связаны с возможным сокрытием секретной информации. Обыск состоялся на фоне давнего конфликта между Болтоном и Трампом, который когда-то угрожал посадить его в тюрьму после публикации критической книги о своей администрации.