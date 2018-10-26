Болтон: США задумались о стратегическом сотрудничестве с Россией из-за ракетных возможностей Китая

Болтон увидел угрозу для России со стороны Китая

США задумались о возможности стратегического сотрудничества с Россией из-за ракетного потенциала Китая, заявил советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон в интервью Reuters.

Он также добавил, что китайский ракетный потенциал представляет угрозу для России, так как часть ее территории находится в зоне поражения.

Ранее главнокомандующий ядерными силами США генерал Джон Хайтен заявил, что Россия и Китай стремительно создают гиперзвуковое оружие, а у США пока нет от него защиты.

Позже президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой арсенал ядерного оружия из-за действий России и Китая.

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