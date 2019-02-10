Болтон посмеялся над Мадуро, во время выступления которого погас свет
Сегодня, 01:24
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высмеял президента Венесуэлы Николаса Мадуро, во время выступления которого погас свет.
"Свет померк для мафии Мадуро в Венесуэле", - заявил Болтон.
Напомним, что 23 января лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.
США сразу же заявили, что признают его в качестве главы Венесуэлы.
В ответ президент Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США.