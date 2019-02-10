Питер Сантенелло
Путешествие героя. Как раскрыть свой истинный потенциал
Вахтанг Кипиани
Диаспора нам поможет
Валерий Пекар
Повестка дня будущего
Андрей Кокотюха
Пенис войны
Спецтема: Выборы президента Украины

Болтон посмеялся над Мадуро, во время выступления которого погас свет

Сегодня, 01:24
269
Цей матеріал також доступний українською

ЕРА

Во время выступления Мадуро в зале погас свет

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высмеял президента Венесуэлы Николаса Мадуро, во время выступления которого погас свет.

"Свет померк для мафии Мадуро в Венесуэле", - заявил Болтон.

Напомним, что 23 января лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.

США сразу же заявили, что признают его в качестве главы Венесуэлы.

В ответ президент Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Теги:   Николас Мадуро Джон Болтон Венесуэла

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Вчера, 07:03

article_img
Тимошенко готовится к "зарубе", Гриценко требует оргий. Самые яркие цитаты недели
События

Вчера, 15:47

article_img
Три европейские страны запустили проект по развитию Донбасса на $14 млн - ООН
События

Сегодня, 00:45

article_img
Главу Херсонского облсовета Мангера исключили из Батькивщины

Выбор редакции

Компании/Рынки

Вчера, 08:19

article_img
Деньги на ветер и на солнце. Норвежцы вложат в украинскую энергетику рекордные $ 1,5 млрд
События

Вчера, 08:40

article_img
Плакала, боялась, не видела просвета. Кто такие Анонимные Эмоционалы и как они помогают
События

Вчера, 09:26

article_img
Радует свобода, раздражает наивность. Известные украинцы рассказали, что им нравится в стране, а что - нет

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться