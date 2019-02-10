Болтон посмеялся над Мадуро, во время выступления которого погас свет Сегодня, 01:24 269 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Во время выступления Мадуро в зале погас свет ЕРА

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высмеял президента Венесуэлы Николаса Мадуро, во время выступления которого погас свет.

"Свет померк для мафии Мадуро в Венесуэле", - заявил Болтон.

The lights are going off on the Maduro mafia in Venezuela… https://t.co/SU9QONDY8E — John Bolton (@AmbJohnBolton) 9 февраля 2019 г.

Напомним, что 23 января лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.

США сразу же заявили, что признают его в качестве главы Венесуэлы.

В ответ президент Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США.