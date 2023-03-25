Сбежал после поражения на выборах. Болсонару вернется в Бразилию 30 марта

25 марта, 07:08
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Экспрезидент Бразилии Жаир Болсонару (Фото:REUTERS/Adriano Machado)

Экспрезидент Бразилии Жаир Болсонару (Фото:REUTERS/Adriano Machado)

Выехавший в США за два дня до окончания срока своих полномочий экс-президент Бразилии Жаир Болсонару планирует вернуться на родину 30 марта.

Об этом сообщила в пятницу его пресс-служба, пишет France24.

Ультраправый лидер был вовлечен в скандал по поводу нелегального ввоза в страну драгоценностей, подаренных Саудовской Аравией.

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После поражения на выборах в октябре Болсонару выехал из Бразилии во Флориду всего за два дня до присяги новым президентом Лулой да Сильвой, когда должен был передать власть своему преемнику.

Болсонару свою вину отрицает.

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В начале января сотни сторонников бывшего бразильского президента штурмовали правительственные здания, в частности Национальный конгресс, Верховный суд и президентскую резиденцию, где разбили окна и использовали мебель для создания баррикад против сил безопасности. Это произошло через неделю после инаугурации Лулы да Силвы, вернувшегося к власти после 12-летнего перерыва. Сам Болсонару осудил действия протестующих.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Бразилия Жаир Болсонару

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