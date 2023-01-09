«Вышли за пределы». Болсонару осудил погромы своих сторонников 9 января, 06:46 Жаир Болсонару (Фото:REUTERS/Adriano Machado)

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару осудил действия своих сторонников, совершивших погромы и захват административных зданий в столице.

"Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако ограбление и вторжение в общественные здания, которые произошли сегодня… выходят за пределы правил", - заявил Болсонару.

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В Бразилии сотни сторонников бывшего президента Жаира Болсонара штурмовали здание Национального конгресса. Они не хотят признавать победу на выборах оппонента Лулы да Силвы.

Сотни людей ворвались в здание главного органа федеральных законодательных властей Бразилии, призывая к военному вмешательству и отставке новоизбранного да Силвы.

Президент Бразилии Лула да Силва распорядился задействовать федеральные силы против сторонников экс-президента Жаира Болсонара.

По данным СМИ, федеральные силы и полиция арестовали уже сотни человек.

