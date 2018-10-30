Большое ускорение. Человечество уничтожает животных катастрофическими темпами – подробности доклада WWF

30 октября Всемирный фонд дикой природы (WWF) обнародовал 20-й в своей истории доклад Живая планета (Living Planet Report) – исследование, которое с 1998 года отслеживает биоразнообразие Земли и влияние человечества на нашу планету.

Юбилейный доклад оказался особенно масштабным: ученые проанализировали данные о численности популяций более 4 тыс. видов животных на протяжении 1970-2014 годов. Их выводы оказались крайне тревожными: за последние 40 лет из-за деятельности людей популяции млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и рыб на Земле сократились в среднем на 60%.

Если бы численность населения Земли сократилась на 60%, это было бы равнозначно опустошению Северной Америки, Южной Америки, Африки, Европы, Китая и Океании

Специалисты WWF подчеркивают, что кризисная ситуация с уничтожением природного разнообразия близка к необратимой.

"Мы лунатики, шагающие к краю обрыва, - говорит Майк Барретт, исполнительный директор WWF по вопросам науки и охраны окружающей среды. – Если бы численность населения Земли сократилась на 60%, это было бы равнозначно опустошению Северной Америки, Южной Америки, Африки, Европы, Китая и Океании. Таков масштаб того, что мы сделали".

НВ рассказывает о наиболее важных фактах, представленных в докладе, а также о главных причинах, которые привели к столь кризисной ситуации.

Крупнейший урон нанесен природе тропиков

Согласно данным Living Planet Report, наиболее ощутимо от деятельности человека пострадали обитатели тропиков. С 1970 года популяции большинства видов позвоночных животных в Южной и Центральной Америке сократились в среднем на 89%.

Такие катастрофические цифры связаны с масштабной вырубкой лесов в последние десятилетия. Специалисты WWF напоминают, что тропические, умеренные и бореальные (таежные) леса представляют собой богатейшую экосистему: в то время как они покрывают около 30% поверхности Земли, леса являются домом для 80% живых организмов, обитающих на суше – включая виды животных, насекомых и растений.

Вырубка тропических лесов в Бразилии / Фото ЕРА

В то же время человечество уничтожает леса в огромных масштабах. WWF приводит данные исследования по 46 тропическим и субтропическим странам, где в 2000-2010 годах 40% объема вырубки лесов пришлось на крупное промышленное сельское хозяйство, 33% - на локальных местных фермеров, а оставшиеся 27% - на освоение лесистых территорий из-за урбанизации, расширения инфраструктуры или горной добычи.

В глобальном масштабе площадь нетронутых людьми лесов на Земле сократилась на 92 млн гектаров в период с 2000 по 2013 год – то есть около 0,6% ежегодно. На сегодняшний день около 60-70% лесных массивов планеты подвержены риску негативных последствий человеческой деятельности, говорится в докладе.

Наиболее пострадавшие виды – обитатели пресных вод

Среди всех видов позвоночных животных, популяции которых сократились с 1970 года, наиболее уязвимыми оказались пресноводные виды – их численность на планете снизилась на 83%, подсчитали ученые.

Индийский рыбак из штата Мегхалая демонстрирует улов, добытый с помощью популярной в этих краях техники рыболовли - отравления водоема / Фото ЕРА

Покрывая не более 1% поверхности Земли, пресноводные экосистемы - озера, реки и водно-болотные угодья - являются средой обитания для более чем 100 тыс. известных видов рыб, моллюсков, рептилий, насекомых, растений и млекопитающих, отмечается в докладе.

К катастрофическому снижению пресноводного биоразнообразия привели комбинированные угрозы со стороны человека: чрезмерный вылов рыбы, загрязнение пресных вод и окружающей среды в целом, климатические изменения, вмешательство людей в природное функционирование пресноводных систем – из-за плотин, резервуаров и т.д.

В итоге общая площадь, к примеру, водно-болотных угодий на Земле уменьшилась более чем на 50% с 1900 года.

Главная угроза для животных – потеря среды обитания

Доклад Living Planet Report называет пять главных рисков, которые ставят популяции животных на Земле под угрозу резкого сокращения:

потеря и деградация среды обитания – из-за полного или частичного разрушения привычных мест обитания животных, или же снижения качества их среды обитания;

чрезмерная эксплуатация видов – как прямая (охота, вылов рыбы, браконьерство), так и косвенная (нецелевое уничтожение видов животных, к примеру побочный улов второстепенных видов рыбы);

инвазивные виды и болезни – речь идет об привнесении человеком болезней и видов животных, нехарактерных для определенной местности, который могут оказаться губительным для обитающих здесь видов животных;

загрязненией окружающей среды;

изменение климата.

Динамика сокращения популяций позвоночных животных на Земле / Графика WWF

При этом авторы доклада отмечают, что наиболее масштабные сокращения численности животных на Земле вызваны первой причиной - потерей и деградацией их среды обитания вследствие деятельности человека. На долю этой причины приходится почти половина всех угроз в каждой таксономической группе животных (от 45% до 49%) за исключением рыб (28%). То есть основная часть млекопитающих, птиц, амфибий и рептилий за последние 40 лет исчезли именно из-за того, что человек уничтожил их природные места обитания. В то же время рыбам больше всего угрожает чрезмерный вылов (55% рисков).

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Виной всему – человек

Одной из главных причин сокращения популяции животных за последние десятилетия доклад WWF называет так называемое "большое ускорение" (Great Acceleration). Это явление стремительного взлета всех основных показателей человеческой деятельности начиная с 1950-х (добыча полезных ископаемых, урбанизация, рост населения, международный туризм, использование транспорта, потребление воды и энергии и т.д.).

Все это, в свою очередь, спровоцировало резкое увеличение спроса на энергию и территорию, что привело к беспрецедентным изменениям на планете.

Дальнейшая судьба природы - исключительно в руках человека, подчеркивают авторы доклада WWF / Фото ЕРА

Соответственно, подчеркивают авторы Living Planet Report, человечество вступает в новую геологическую эпоху – антропоцен, когда именно человек является ключевым фактором, который меняет климат, биоразнообразие и окружающую среду в целом.

"Мы первое поколение, которое имеет полное представление о ценности природы и о том колоссальном влиянии, которое мы имеем на нее. Мы также можем стать последним поколением, которое может что-либо сделать, чтобы обратить вспять этот тренд", - подчеркивается в докладе.

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