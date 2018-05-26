Большинство ирландцев выступили за легализацию абортов - экзитпол

На референдуме в Ирландии большинство ирландцев проголосовали за отмену так называемой Восьмой поправки конституции и легализацию абортов, сообщает DW со ссылкой на данные экзитполов.

Согласно сообщению, около 68% ирландцев проголосовали за, и лишь 32% выступили против. Также отмечается, что за легализацию абортов проголосовали в основном молодые люди и женщины. Так, среди тех, кому от 18 до 24 лет, за отмену запрета проголосовало около 90 процентов.

Всего в голосовании могли принять участие 3,2 миллиона человек.

Как сообщается, после положительного исхода референдума правительство собирается внести проект закона, который разрешает прерывание беременности в первые 12 недель, а в исключительных случаях - таких, как угроза жизни матери или тяжелые пороки развития плода, - до 22 недель беременности.

Официальные результаты референдума будут объявлены по итогам подсчета голосов в субботу, 26 мая.

Напомним, в пятницу, 25 мая, в Ирландии прошел референдум о легализации абортов.

В Ирландии с 1983 года фактически запрещено проведение абортов. С тех пор более 170 тысяч ирландских женщин сделали аборты в зарубежных клиниках.

Сейчас в стране аборт разрешается только в том случае, когда есть риск для жизни беременной женщины, но не в случае изнасилования, инцеста или смертельной аномалии плода.