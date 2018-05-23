Больше ста тысяч митингующих и 180 акций. В МВД Франции подвели итоги протестов госслужащих по всей стране

Акция протеста в Париже закончилась столкновениями с полицией

В массовых акциях протестов госслужащих во Франции прияли участие 139 тысяч человек.

Об этом сообщили во французском Министерстве внутренних дел, пишет Le Dauphine.

По данным силового ведомства, 124 тысяч митингующих вышли на 180 акций протестов в разных регионах Франции.

В то же время, на улицы Парижа вышли около 15 тысяч человек.

Таким образом, всего участие в митингах приняли 139 тысяч жителей Франции.

Ранее соощалось, что в Париже в ходе акции протеста против реформы условий найма госслужащих произошли столкновения между протестующими и полицией, правоохранители применили против демонстрантов перечный газ и водометы. Были арестованы 118 человек.

Напомним, 22 марта по всей территории Франции прошли массовые забастовкигосслужащих, железнодорожников и работников аэропортов.

Забастовки и демонстрации прошли в знак протеста против реформ президента Эммануэля Макрона, который объявил о намерении реформировать Национальную компанию железных дорог SNCF, упразднив особый статус и льготы ее сотрудников, а также пообещал сократить 120 тысяч чиновников.