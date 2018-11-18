Больше не обетованная земля. Граждане США вошли в тройку наций, ищущих убежища в Канаде

Число американских граждан, подавших заявки на получение статуса беженца в Канаде, за минувший год выросло в шесть раз. Многие из них - родившиеся в США дети мигрантов из других стран, чьи родители пытаются получить убежище в Канаде.

Их поток стал особенно многочисленым на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о намерении очистить США от мигрантов и отменить принцип предоставления гражданства по праву рождения в стране.

Подробнее о сложившейся ситуации - и о том, какие шансы у таких американцев в Канаде - рассказывает The Guardian. НВ предлагает полный перевод этого материала.

Тируд и Джислин - гаитяне по происхождению и мигранты по необходимости.

Однако 18-месячная дочь супругов родилась в [американском] Форт-Лодердейле, и, будучи американкой по праву рождения, она вошла в растущее число граждан США, которые ищут убежища в Канаде.

В 2017 году около 2,5 тыс. граждан США подали прошения о предоставлении им убежища в Канаде - более чем вшестеро больше по сравнению с 2016-м годом и максимальный показатель как минимум с 1994 года, согласно данным канадского ведомства по иммиграции, беженцам и гражданству.

Американцы были третьим по численности контингентом просителей убежища в прошлом году, после гаитян и нигерийцев

Американцы были третьим по численности контингентом просителей убежища в прошлом году, после гаитян и нигерийцев. По мнению экспертов, подавляющее большинство из них составляют дети, родившиеся у гаитянских родителей.

"Большинство американцев, претендующих на получение статуса беженца, являются детьми нерезидентов [США], - говорит Стефан Хэндфилд, адвокат по делам иммигрантов из Монреаля. - Они граждане США, потому что они родились там, но они пересекают границу вместе со своими родителями, так как не хотят чтобы их разделили".

[Президент США Дональд] Трамп неоднократно заявлял, что хочет найти способ положить конец практике получения гражданства по праву рождения, однако юристы утверждают, что это невозможно.

Тему граждан США, ищущих убежища в соседней стране, широко освещают в канадских СМИ / На фото - фрагмент обложки канадского журнала Maclean's / Коллаж Maclean's

Тируд и Джислин бежали из Гаити в Бразилию в 2014 году в поисках работы и безопасности, после того, как Джислин стала целью преследований из-за ее правозащитной активности.

Два с половиной года спустя они отправились на север после того, как Тируд потерял работу, и приехали в Соединенные Штаты в ноябре 2017 года - как раз тогда, когда администрация Трампа объявила о своем намерении изгнать из страны 59 тыс. гаитян, легально живущих в США.

Мы уехали, так как президент Трамп сказал, что хочет депортировать людей

В мае 2018 года пара снова переехала - на этот раз с новорожденным ребенком - войдя в число 6 тыс. просителей убежища из Гаити, которые в прошлом году бежали из США в Канаду.

"Мы уехали, так как президент Трамп сказал, что хочет депортировать людей", - говорит Тируд, который - как и его жена - предпочел не называть свою фамилию.

Семья бежала из Флориды в Платтсбург, штат Нью-Йорк, и переправилась в Канаду через Роксхэм-роуд в Квебек - отдаленный участок границы, ставший проторенным путем для просителей убежища.

Поскольку они пересекли границу нелегально, их быстро арестовали. Семья подала заявку на предоставление убежища и в конечном итоге была освобождена, дожидаясь слушания в Канадском совете по делам иммиграции и беженцев.

Свой пункт назначения они избрали во многом из-за твита [канадского премьера] Джастина Трюдо, пригласившего в Канаду "тех, кто спасается от преследований, террора и войны", - который был опубликован как только Трамп сделал свою первую попытку установить барьеры для беженцев из стран, где большинство населения составляют мусульмане.

Надежду тысячам мигрантов дал премьер Канады Джастин Трюдо / Фото ЕРА

Тируд и Джислин изначально покинули Гаити, поскольку Джислин стала мишенью политических соперников из-за ее гражданской и правозащитной активности. "Если я вернусь на Гаити, мне грозит смерть. Вот так просто", - говорит она.

Однако их шансы не слишком велики. В прошлом году лишь каждое четвертое прошение об убежище - из поданных гаитянами - был удовлетворено.

Ральф Гудал, министр общественной безопасности страны, заявил, что в Канаду нет "бесплатного билета"

[В случае неудачи] они будут вынуждены вернуться в нестабильную страну, которая все еще не оправилась от землетрясения 2010 года и почти хронических политических волнений. Для обоих детей пары (в октябре 2018-го у них родился также сын) Гаити - чужая страна.

"Отправляться на Гаити в качестве родителей опасно. Для моих детей - еще больше, потому что они ничего не знают об этой стране, как не знают и креольского языка, - говорит Тируд. - Мы настроены очень пессимистично, так как людей начинают депортировать [из Канады]".

С тех пор, как Трюдо опубликовал свой твит, со стороны его правительства заметно поубавилось гостеприимства для лиц, ищущих убежища. Ральф Гудал, министр общественной безопасности страны, заявил, что в Канаду нет "бесплатного билета".

Согласно данным недавнего расследования, проведенного CBC - общественным телеканалом Канады - канадская пограничная служба надеется увеличить на 35% показатель депортаций людей, чьи заявки на получение убежища провалились.

В то же время либеральное правительство Трюдо - на фоне усиления политического давления из-за вопроса иммиграции - направило чиновников в Гаити и Нигерию, пытаясь убедить потенциальных просителей убежища остаться на родине.

Тируд говорит, что ему известно о волне негативной реакции против мигрантов, хотя ему приходится сталкиваться с еще большими проблемами. Слушания по его иммиграционному делу отложили уже во второй раз, из-за чего он с семьей снова оказался в подвешенном состоянии. "Мы пессимисты. Мы не знаем, когда придет наш черед. Остается ждать. Мы надеемся, что это сработает", - говорит он.