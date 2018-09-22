Больше, чем от СПИДа, насилия и ДТП вместе взятых. В ВОЗ рассказали, сколько людей ежегодно умирают из-за алкоголя

Всего, по данным ВОЗ, сейчас в мире алкоголь регулярно употребляют 2,3 млрд человек

Из-за употребления алкоголя ежегодно в мире умирают около 3 млн человек - больше, чем от СПИДа, насилия и дорожно-транспортных происшествий вместе взятых. Об этом сообщили в докладе Всемирной организации здравоохранения, передает Deutsche Welle.

Так, больше всего от последствий потребления алкоголя умирает мужчин - три четверти из зафиксированных смертей.

ВОЗ также связывает с алкоголем возникновение около 200 заболеваний, в том числе цирроза печени, некоторых видов рака, туберкулеза и пневмонии.

Только в 2016 году на планете зарегистрировали более 3 млн смертей, вызванных последствиями злоупотребления алкоголем. Это - около 5,3% всех смертей, произошедших в тот год. За тот же период причиной 2,5% летальных случаев в мире стали ДТП, 1,8% - СПИД, а 0,8% - насилие, подсчитали аналитики ВОЗ.

В то же время в ВОЗ отметили, что в последние годы количество смертей, связанных с алкоголем, уменьшилось. Так, еще в 2012 году вследствие употребления алкогольных напитков умерли 3,3 млн человек. Меньше пить алкогольные напитки стали, в частности, в России, Молдове и Беларуси, отмечают эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Всего, по данным ВОЗ, сейчас в мире алкоголь регулярно употребляют 2,3 млрд человек.

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