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В Праге проходит крупнейшая антиправительственная акция протеста

Сегодня, 19:11
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В Праге проходит крупнейшая антиправительственная акция протеста - фото

REUTERS/Milan Kammermayer

Толпа протестующих требует отставки премьер-министра Чехии

В воскресенье, 23 июня, в Праге началась масштабная антиправительственная акция протеста — крупнейшая за несколько десятилетий.

Как сообщает Радио Прага, больше 250 тысяч протестующих собрались в районе Летенского поля, они требуют отставки премьер-министра Андрея Бабиша.

В районе массовой демонстрации полностью перекрыто автомобильное и трамвайное движение, закрыты ближайшие станции метро Влтавска и Градчанска.

На акцию протеста пришли люди всех возрастов, в том числе родители с колясками и пенсионеры. Некоторые протестующие держат в руках флаги ЕС и Чехии, другие — плакаты с критикой премьера Андрея Бабиша и президента Милоша Земана.

Напомним, что в Чехии инициировали голосование за вотум недоверия правительству Андрея Бабиша из-за предполагаемого конфликта интересов.

Европейская комиссия определила, что Бабиш находится в конфликте интересов из-за того, что его бизнес-империя размещена в целевых фондах, и в результате страна может потерять часть финансирования ЕС.

Теги:   Акция протеста Андрей Бабиш Прага Чехия

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