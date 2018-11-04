Больше 1500 жертв. В британском Ротереме после десятков лет замалчивания начали судить насильников девочек-подростков

Верхний ряд, слева направо: Иглак Юсаф, 34 года, Набиль Куршид, 35 лет, Асиф Али, 33 года. Нижний ряд, слева направо: Мохаммед Имран Али Ахтар, 37 лет, Салах Ахмед Эль-Хакам, 39 лет, Танвир Хуссейн Али, 37 лет

В конце октября Королевский суд Шеффилда признал виновными семерых выходцев из Пакистана по ряду обвинений, среди которых - растление несовершеннолетних и сексуальное насилие над ними. Это судебное разбирательство - одно из последствий скандала вокруг города Ротерема, разгоревшегося в 2014 году после доклада профессора Алексис Джей. По ее приблизительным оценкам, с 1997 по 2013 годы 1400 несовершеннолетних в этом городе подверглись сексуальному насилию, а чиновники игнорировали информацию об этом.

НВ рассказывает, что известно об этих преступлениях, и почему они так долго оставались безнаказанными.

Семь виновных и пять пострадавших

Шестерых мужчин, которые были признаны виновными в растлении девочек-подростков и насилии над ними, зовут Иглак Юсаф, Набиль Куршид, Мохаммед Имран Али Ахтар, Танвир Али, Салах Ахмед Эль-Хакам и Асиф Али, пишет BBC. Все они выходцы из Пакистана. Еще одного мужчину, который был признан виновным, не назвали по юридическим причинам. Инициатором преступлений детективы считают Мохаммеда Имрана Али Ахтара, который работал водителем. В течение пяти лет преступники подвергали сексуальному насилию, совершая действия "унизительного и насильственного характера" пятерых девочек-подростков.

В деле было восемь подозреваемых, но 39-летнего Аджмала Рафика, которого обвиняли в одном эпизоде незаконного лишения свободы и одном эпизоде развратных действий, признали невиновным.

Одна из пострадавших рассказала, что к тому времени, как ей исполнилось 16 лет, она была вынуждена вступить в сексуальные отношения "как минимум со ста мужчинами-азиатами".

Еще одна девушка описала, как двое мужчин кусали и насиловали ее в Шервудском лесу, пока она не могла сопротивляться, так как приняла большую дозу наркотика.

Третья жертва говорила, что Али Ахтар все время угрожал ей, что увезет ее в безлюдное место и бросит там, если она откажется от секса с ним и его друзьями. Однажды он действительно бросил ее на обочине шоссе. По ее словам, Али Ахтар однажды отвез ее на встречу с пожилыми азиатскими таксистами и заставил заняться с ними сексом.

Одна из потерпевших сказала, что Танвир Али изнасиловал ее на заднем сидении машины, после чего сказал: "Для тебе же лучше побыстрее взять себя в руки и перестать про это думать, и тогда ты сможешь пойти домой".

Одна из потерпевших девушек рассказала, что ей было 14, когда ей дали покурить марихуаны, а затем Набиль Куршид, Иглак Юсаф и еще один мужчина отвезли ее в Шервудский лес. Там они по очереди ее изнасиловали, угрожая, что оставят ее в лесу, если она не подчиниться. По словам прокурора, после этого девушка забеременела, и ее заставили сделать аборт (The Guardian пишет, что аборт ее заставили сделать родители).

Еще одна девушка в течение нескольких лет подвергалась сексуальному насилию со стороны обвиняемых после того, как встретила одного из них - студента университета Салаха Ахмеда Эль-Хакама.

Сначала они считали обвиняемых своими "бойфрендами", но вскоре оказалось, что, если они не подчинялись их требованиям, связанным с сексом, мужчины становились жестокими

Государственный обвинитель Мишель Колборн рассказала, что девочкам нравилась перспектива дружбы "с представителями азиатской молодежи постарше".

"Ни у кого из них не было достаточно знаний или опыта, чтобы понять, что их совращают и эксплуатируют, они зачастую предполагали, что секс в той или иной форме - это необходимая плата за ценную дружбу", - заявила она.

Обвиняемые подбирали девушек из неблагополучных семей, которые поздно вечером "тусовались" возле супермаркета. Перед тем, как подвергнуть их сексуальной эксплуатации, им давали алкоголь и наркотики.

Некоторые из девушек до знакомства с этими мужчинами уже подвергались эксплуатации со стороны других мужчин. Сначала девушки считали обвиняемых своими "бойфрендами", но вскоре оказалось, что, если они не подчинялись их требованиям, связанным с сексом, мужчины становились жестокими.

Как пишет Daily Mail, всего против семи мужчин выдвинули 24 обвинения, связанные с сексуальными преступлениями, совершенными между 1998 и 2005 годами.

Отрицание вины и доказательства

Подсудимые отрицали свою вину, и заявляли либо что девушки лгут, либо что то, что произошло, было по взаимному согласию.

Однако одна из жертв в июле 2015 года записала на диктофон, как Али Ахтар пытался выяснить у нее, обращалась ли она в полицию.

"Дело в том, что это было ужасное время, когда шайтан шептал тебе на ухо и говорил: наслаждайся жизнью, употребляй наркотики. Он хотел, чтобы вы совершали харам (поступки, запрещенные Аллахом ред.)", - говорит он на записи.

Кроме того, он предположил, что другие девушки сделали публичные заявления, чтобы таким образом заработать денег.

Масштабное расследование

Суд над семью выходцами из Пакистана по обвинениям в семилетней сексуальной эксплуатации и изнасилованиях пятерых несовершеннолетних девушек стал одним из первых результатов масштабной операции Стоуввуд, которая началась в 2014 году после публикации доклада профессора Алексис Джей. Она выяснила, что с 1997 по 2013 годы в Ротереме 1400 несовершеннолетних горожан, большинство из которых были белыми девочками, подверглись сексуальному насилию со стороны мужчин, у которых было, в основном, пакистанское происхождение.

Среди описанных ею преступлений - групповое изнасилование, принуждение детей смотреть на изнасилование, обливание их бензином и угрозы поджечь, угрозы изнасиловать их матерей и младших сестер и переправить их в другие города.

В Ротереме полиция долгие годы закрывала глаза на сексуальные преступления против девочек-подростков, опасаясь обвинений в расизме / Фото: EPA

Сейчас в этой операции участвуют 250 сотрудников Британского национального агентства по борьбе с преступностью. Во время операции было идентифицировано более 1500 жертв, пишет The Telegraph. По данным Daily Mail детективы проверяют более 400 подозреваемых.

В рамках операции Стоуввуд расследуется 22 отдельных дела.

Предполагается, что к 2024 году операция Стоуввуд будет стоить 90 млн фунтов (примерно 114 млн 660 тысяч долларов США), но вряд ли к этому времени она будет завершена.

Длительная сексуальная эксплуатация несовершеннолетних в Ротереме стала возможна, благодаря тому, что местные власти и полиция закрывали на это глаза - они опасались обвинений в расизме.

Первые доказательства сексуальных злоупотреблений по отношению к несовершеннолетним в Ротереме появились еще в 1990-х. Первый приговор за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних девочек вынесли пятерым мужчинам лишь в 2010 году.

НВ