Большая любовь Трампа и кнопкодав Барна. Самые яркие цитаты недели

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошедшую неделю.
1. Через полгода первое, что мы сделаем, - ликвидируем НАК Нафтогаз как ненужного посредника
Юлия Тимошенко, глава ВО Батькивщина, рассказала о своих планах после победы на президентских выборах.
2. Сначала мы колебались, но потом влюбились друг в друга
Дональд Трамп, президент США, охарактеризовал свои отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
3. Нужно - буду кнопкодавить
Олег Барна, народный депутат от БПП, прокомментировал инцидент, когда он оскорбил журналиста, использовав нецензурную лексику, когда тот спросил его о кнопкодавстве.
4. Народ Украины своими молитвами меня поддерживает
Патриарх Кирилл, глава РПЦ, во время встречи со Вселенским патриархом Варфоломеем пытался убедить его не предоставлять автокефалию Украинской православной церкви.
Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №36 от 4 октября 2018 года
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