Большая любовь Трампа и кнопкодав Барна. Самые яркие цитаты недели

Трамп заявил, что "влюбился" в Ким Чен Ына

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошедшую неделю.

1. Через полгода первое, что мы сделаем, - ликвидируем НАК Нафтогаз как ненужного посредника

Юлия Тимошенко, глава ВО Батькивщина, рассказала о своих планах после победы на президентских выборах.

2. Сначала мы колебались, но потом влюбились друг в друга

Дональд Трамп, президент США, охарактеризовал свои отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

3. Нужно - буду кнопкодавить

Олег Барна, народный депутат от БПП, прокомментировал инцидент, когда он оскорбил журналиста, использовав нецензурную лексику, когда тот спросил его о кнопкодавстве.

4. Народ Украины своими молитвами меня поддерживает

Патриарх Кирилл, глава РПЦ, во время встречи со Вселенским патриархом Варфоломеем пытался убедить его не предоставлять автокефалию Украинской православной церкви.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №36 от 4 октября 2018 года