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Болгарские правоохранители разоблачили бизнесмена, который лоббировал интересы РФ

Сегодня, 05:37
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Банев собирался просить политического убежища в РФ

Николай Банев/Facebook

Правоохранительным органам удалось установить, что болгарский бизнесмен Николай Банев лоббировал интересы Росиии на территории Болгарии.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев корреспонденту Укринформа.

Банев был арестован еще в октябре 2017 за уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и злоупотребление служебным положением.

"Во время обыска в камере, где содержался Николай Банев, в коробке из-под сока было обнаружено телефон, по которому арестованный разговаривал с российскими лоббистами. После проведения экспертизы телефона и распечатки разговоров следователям удалось выяснить, что Баневу предлагали создать в Болгарии Евразийскую народную партию, которая занималась бы лоббированием интересов России на территории нашей страны ", - сообщил Гешев.

По словам заместителя генпрокурора, обвиняемый также намеревался просить политического убежища в России.

Гашев добавил, что подобные действия имеют элементы состава преступления - государственная измена.

 

Теги:   Государственная измена Болгария Кремль

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