Болгарская полиция разогнала проукраинскую акцию протеста Сегодня, 22:27 1169 Цей матеріал також доступний українською Фото: Faktor.bg Участники акции разместили у подножия елки и на ней бумажные кораблики с именами пленных моряков.

Полиция болгарской столицы Софии помешала проведению проукраинской акции протеста в воскресенье, 23 декабря.

Об этом сообщает болгарское издание Faktor.bg.

Протест проходил возле новогодней елки, подаренной послом РФ в Болгарии жителям Софии накануне. Активисты махали украинскими флагами и плакатами с требованием освободить украинских моряков, захваченных в плен в Керченском проливе, и остановить агрессию Кремля.

Кроме того, участники акции разместили у подножия елки и на ней бумажные кораблики с именами пленных моряков. На елку также повесили флажки Украины и Болгарии.

По словам полиции, прибывшей на место протеста, акция была незаконной, так как муниципалитет Софии не получил предварительного уведомления. Полицейские срывали флажки и листовки. Участники протеста были идентифицированы полицией и в данный момент ожидают повестки в полицию.

В протестах принимали участие как украинцы, так и болгары, поскольку, как сообщила председатель Ассоциации украинских организаций в Болгарии Елена Коцева, один из пленных украинских моряков имеет болгарское происхождение. Кроме того, “дар” России вызвал недовольство многих болгар в соцсетях: елку установили возле церкви, которая была взорвана коммунистами под командованием советских большевиков в 1925 году.