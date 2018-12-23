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Болгарская полиция разогнала проукраинскую акцию протеста

Сегодня, 22:27
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Фото: Faktor.bg

Участники акции разместили у подножия елки и на ней бумажные кораблики с именами пленных моряков.

Полиция болгарской столицы Софии помешала проведению проукраинской акции протеста в воскресенье, 23 декабря.

Об этом сообщает болгарское издание Faktor.bg.

Протест проходил возле новогодней елки, подаренной послом РФ в Болгарии жителям Софии накануне. Активисты махали украинскими флагами и плакатами с требованием освободить украинских моряков, захваченных в плен в Керченском проливе, и остановить агрессию Кремля.

Кроме того, участники акции разместили у подножия елки и на ней бумажные кораблики с именами пленных моряков. На елку также повесили флажки Украины и Болгарии.

По словам полиции, прибывшей на место протеста, акция была незаконной, так как муниципалитет Софии не получил предварительного уведомления. Полицейские срывали флажки и листовки. Участники протеста были идентифицированы полицией и в данный момент ожидают повестки в полицию.

 В протестах принимали участие как украинцы, так и болгары, поскольку, как сообщила председатель Ассоциации украинских организаций в Болгарии Елена Коцева, один из пленных украинских моряков имеет болгарское происхождение. Кроме того, “дар” России вызвал недовольство многих болгар в соцсетях: елку установили возле церкви, которая была взорвана коммунистами под командованием советских большевиков в 1925 году.

Теги:   Украинские моряки Украина Болгария Россия

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