Болгария отказалась высылать российских дипломатов и решила вернуть своего посла в РФ

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В Болгарии отказались поддержать дипломатическую изоляцию РФ
Фото: Pixabay

В Болгарии отказались поддержать дипломатическую изоляцию РФ

Болгария отказалась высылать российских дипломатов из страны из-за отравления в Британии бывшего сотрудник ГРУ Сергея Скрипаля.

Такое решение было принято на заседании Совета безопасности при болгарском правительстве, пишет Укринформ.

На заседании было сказано, что Болгария "солидарна с Великобританией, но не будет высылать из страны российских дипломатов". 

Кроме того, было принято решение вернуть в Россию посла Болгарии, который ранее был отозван для проведения консультаций.

В связи с отравлением в Великобритании Скрипаля ряд стран объявили о высылке российских дипломатов - среди них страны ЕС, а также США, Канада, Албания, Норвегия, Украина, Молдова и Грузия.

США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов.  В свою очередь, ряд стран отказались высылать российских дипломатов.  

27 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о сокращении штата российской миссии при Альянсе.

Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля. 

МИД Украины нотой информировал посольство РФ о том, что тринадцать российских дипломатов, работающих  в Киеве, Одессе, Львове и Харькове объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

Россия пообещала ответить на высылку странами Запада ее дипломатов. МИД РФ предоставило два дня на полное освобождение здания генерального консульства США в Санкт-Петербурге.

 

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