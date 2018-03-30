Болгария отказалась высылать российских дипломатов и решила вернуть своего посла в РФ

Болгария отказалась высылать российских дипломатов из страны из-за отравления в Британии бывшего сотрудник ГРУ Сергея Скрипаля.
Такое решение было принято на заседании Совета безопасности при болгарском правительстве, пишет Укринформ.
На заседании было сказано, что Болгария "солидарна с Великобританией, но не будет высылать из страны российских дипломатов".
Кроме того, было принято решение вернуть в Россию посла Болгарии, который ранее был отозван для проведения консультаций.
В связи с отравлением в Великобритании Скрипаля ряд стран объявили о высылке российских дипломатов - среди них страны ЕС, а также США, Канада, Албания, Норвегия, Украина, Молдова и Грузия.
США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов. В свою очередь, ряд стран отказались высылать российских дипломатов.
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27 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о сокращении штата российской миссии при Альянсе.
Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля.
МИД Украины нотой информировал посольство РФ о том, что тринадцать российских дипломатов, работающих в Киеве, Одессе, Львове и Харькове объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.
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Россия пообещала ответить на высылку странами Запада ее дипломатов. МИД РФ предоставило два дня на полное освобождение здания генерального консульства США в Санкт-Петербурге.
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