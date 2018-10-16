Болгария отказалась от участия в Евровидении

Болгарский телеканал БНТ, который принимает участие в организации конкурса Евровидение, сообщает, что Болгария приняла решение не принимать участие в песенном конкурсе Евровидение-2019.
Причиной отказа стало желание сэкономить государственные средства.
Журналисты сообщают, что кроме расходов на подготовку участника, вклад в организацию составляет порядка 5,3 миллионов евро.
"Стоимость подготовки болгарского участника, создания и производства песни, производства телевизионной рекламы и участия в мероприятиях программы соревнований значительно превышают разумные издержки, которые могут позволить себе общественное телевидение", - сообщили в БНТ.
Напомним, 13 сентября было официально объявлено, что конкурс Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве.
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