16 октября 2018, вторник

Болгария отказалась от участия в Евровидении

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Евровидение-2019 пройдет в Израиле
© Eurovision Song Contest

Евровидение-2019 пройдет в Израиле

Болгарский телеканал БНТ, который принимает участие в организации конкурса Евровидение, сообщает, что Болгария приняла решение не принимать участие в песенном конкурсе Евровидение-2019.

Причиной отказа стало желание сэкономить государственные средства.

Журналисты сообщают, что кроме расходов на подготовку участника, вклад в организацию составляет порядка 5,3 миллионов евро.

"Стоимость подготовки болгарского участника, создания и производства песни, производства телевизионной рекламы и участия в мероприятиях программы соревнований значительно превышают разумные издержки, которые могут позволить себе общественное телевидение", - сообщили в БНТ.

Напомним, 13 сентября было официально объявлено, что конкурс Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве.

 

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