10 июня 2018, воскресенье

Болгария начала двухлетнюю программу реабилитации раненых украинских бойцов

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Каждого месяца 9 числа новая группа военных будет направляться в г. Хисар
Фото: открытый источник

Каждого месяца 9 числа новая группа военных будет направляться в г. Хисар

В Болгарию отправилась на реабилитацию первая группа из 10 участников АТО, которые получили ранения, травмы и увечья во время боевых действий на востоке Украины.

Об этом сообщает Урядовий портал.

"9 июня в рамках Трастового Фонда НАТО медицинской реабилитации в Болгарию на двухнедельную реабилитацию отправилась группа из 10 травмированных участников боевых действий на востоке Украины. Эта инициатива реализуется на основе соглашения между Министерством обороны Республики Болгария и Министерством социальной политики Украины в рамках проекта трастового фонда НАТО в сфере медицинской реабилитации в Украине", - говорится в сообщении.

В группу входят участники АТО, которые получили ранения, контузию, увечье или другие заболевания во время боевых действий на востоке Украины.

Болгария является ведущей страной в рамках проекта трастового фонда НАТО в сфере медицинской реабилитации в Украине и планирует принять около 300 травмированных участников боевых действий на востоке Украины на реабилитацию в течение двух лет. Каждый месяц 9 числа новая группа будет направляться в военно-медицинскую больницу Калероя - г. Хисар.

Ранее сообщалось, что глава реабилитационного центра украл бюджет на психологическую помощь ветеранов АТО.

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