Болгарская партия в предвыборном ролике использовала кадры с «расстрелом парламента» из Слуги народа Сегодня, 21:58 403 Цей матеріал також доступний українською Скриншот Слуга народа/Youtube Местная ЦИК посчитала, что подобная реклама может побудить людей к насилию Скриншот Слуга народа/Youtube

ЦИК Болгарии обязала партию Възраждане удалить с предвыборного ролика кадры, где персонаж Голобородько расстреливает парламент в сериале Слуга народа.

Об этом сообщает Радио Свобода.



Местная ЦИК посчитала, что подобная реклама может побудить людей к насилию.

Ролик был опубликован 22 мая на Facebook-странице партии Възраждане.

Партия Възраждане выступает за выход Болгарии из Европейского Союза и НАТО и переориентацию внешней политики страны на Россию.