Болгарская партия в предвыборном ролике использовала кадры с «расстрелом парламента» из Слуги народа
ЦИК Болгарии обязала партию Възраждане удалить с предвыборного ролика кадры, где персонаж Голобородько расстреливает парламент в сериале Слуга народа.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Местная ЦИК посчитала, что подобная реклама может побудить людей к насилию.
Ролик был опубликован 22 мая на Facebook-странице партии Възраждане.
Партия Възраждане выступает за выход Болгарии из Европейского Союза и НАТО и переориентацию внешней политики страны на Россию.