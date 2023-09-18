Болгарская армия уничтожила дрон, который обнаружили на побережье Черного моря 18 сентября, 23:05 Найденный на побережье дрон (Фото:Novinite.com)

Армия Болгарии уничтожила дрон, который ранее обнаружили на побережье Черного моря в болгарском городе Тюленево.

Об этом сообщает Guardian со ссылкой на Минобороны Болгарии.

Сообщается, что дрон был уничтожен в результате контролируемого взрыва.

Группа по обезвреживанию бомб осмотрела место падения дрона и пришла к выводу, что транспортировка беспилотника в другое место со все еще прикрепленной взрывчаткой невозможна, отмечает Минобороны.

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В ночь на понедельник, 18 сентября, на побережье Черного моря в Болгарии в селе Тюленево нашли неизвестный дрон с, вероятно, взрывчаткой. Мэр общины Шабла Мариан подчеркнул, что беспилотник «один из тех, которые используются в войне в Украине».

Тюленево — населенный пункт, расположенный в 70 км от границы с Румынией, на территорию которой уже падали обломки российских БПЛА во время атак на Украину.