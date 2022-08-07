Болгария заявила, что не остановила выдачу виз россиянам 7 августа, 01:37 Местность Белоградчик в Болгарии (Фото:Dorothea OLDANI/Unsplash)

Министерство иностранных дел Болгарии сообщило, что не останавливало выдачу виз россиянам.

Об этом сообщило местное издание БТА.

В то же время, отмечается, что процесс оформления документов затягивается из-за сокращения технического персонала.

«В настоящее время прием документов и их оформление в консульских учреждениях Болгарии на территории России не прекращен. Процесс затягивается из-за сокращения технического персонала. Приоритет предоставляется чрезвычайным и гуманитарным случаям», — заявили в МИД.

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5 августа Ассоциация туроператоров России сообщила, что консульская служба Болгарии временно прекратила выдачу туристических виз россиянам.

Ранее на фоне высылки 70 российских дипломатов из Софии страна-агрессор Россия прекратила выдачу туристических виз для граждан Болгарии.



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