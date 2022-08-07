Болгария заявила, что не остановила выдачу виз россиянам
Местность Белоградчик в Болгарии (Фото:Dorothea OLDANI/Unsplash)
Министерство иностранных дел Болгарии сообщило, что не останавливало выдачу виз россиянам.
Об этом сообщило местное издание БТА.
В то же время, отмечается, что процесс оформления документов затягивается из-за сокращения технического персонала.
«В настоящее время прием документов и их оформление в консульских учреждениях Болгарии на территории России не прекращен. Процесс затягивается из-за сокращения технического персонала. Приоритет предоставляется чрезвычайным и гуманитарным случаям», — заявили в МИД.
5 августа Ассоциация туроператоров России сообщила, что консульская служба Болгарии временно прекратила выдачу туристических виз россиянам.
Ранее на фоне высылки 70 российских дипломатов из Софии страна-агрессор Россия прекратила выдачу туристических виз для граждан Болгарии.
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