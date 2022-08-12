Болгария выдаст РФ россиянина, который сжег свой паспорт, выступая против вторжения в Украину 12 августа, 18:24 Протест под зданием суда в Болгарии (Фото:Дани Иванов / Twitter)

Болгарский суд постановил экстрадировать в РФ гражданина России, который сжег свой паспорт в Болгарии в знак протеста против войны в Украине.

Об этом сообщает Euractiv.

46-летнего россиянина Алексея Алчина, который пять лет жил в Болгарии, должны экстрадировать согласно решению районного суда Варны. Окончательное решение Апелляционного суда ожидается до конца августа, а к тому времени россиянин будет находиться под стражей. Как пишет Euractiv, скорее всего Апелляционный суд не отменит решение об экстрадиции.

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РФ просила выдать ей Алчина в связи с расследованием налогового мошенничества. Запрос поступил после того, как Алчин выступил против российского вторжения в Украину, сжег свой паспорт через несколько дней после начала полномасштабной войны.

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Алчин и его жена Ольга Гюрова уверены, что запрос России является политически мотивированным. В то же время российские власти утверждают, что Алчин якобы нанес госбюджету рф убытки более чем на 282,5 млн рублей. В РФ ему грозит до шести лет в тюрьме.

Болгарский суд решил, что «есть все условия для экстрадиции и нет риска наказания Алчина за его политические убеждения и действия». Власти РФ заявили, что россиянина привлекут к ответственности только за налоговое мошенничество и что он сможет покинуть Россию после оправдания или отбывания наказания. В любое время его смогут посетить представители болгарского посольства.

Адвокаты Алчина указали, что после задержания россиянина в июне в Болгарии он попросил у властей политическое убежище. Однако сторона обвинения заявила, что запрос имел бы вес, если бы его сделали раньше, еще до задержания.

Перед заседанием под зданием суда в Варне собрались люди, выступавшие в защиту Алчина. Как отмечает Euractiv, ряд правозащитников скептически относится к справедливости результата этого процесса.

5 августа Ассоциация туроператоров России сообщила, что консульская служба Болгарии временно прекратила выдачу туристических виз россиянам.

Ранее на фоне высылки 70 российских дипломатов из Софии страна-агрессор Россия прекратила выдачу туристических виз для граждан Болгарии.

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