Болгария выдаст РФ россиянина, который сжег свой паспорт, выступая против вторжения в Украину

12 августа, 18:24
Протест под зданием суда в Болгарии (Фото:Дани Иванов / Twitter)

Протест под зданием суда в Болгарии (Фото:Дани Иванов / Twitter)

Болгарский суд постановил экстрадировать в РФ гражданина России, который сжег свой паспорт в Болгарии в знак протеста против войны в Украине.

Об этом сообщает Euractiv.

46-летнего россиянина Алексея Алчина, который пять лет жил в Болгарии, должны экстрадировать согласно решению районного суда Варны. Окончательное решение Апелляционного суда ожидается до конца августа, а к тому времени россиянин будет находиться под стражей. Как пишет Euractiv, скорее всего Апелляционный суд не отменит решение об экстрадиции.

Видео дня

РФ просила выдать ей Алчина в связи с расследованием налогового мошенничества. Запрос поступил после того, как Алчин выступил против российского вторжения в Украину, сжег свой паспорт через несколько дней после начала полномасштабной войны.

Читайте также:
Болгария закрывает консульство в Екатеринбурге

Алчин и его жена Ольга Гюрова уверены, что запрос России является политически мотивированным. В то же время российские власти утверждают, что Алчин якобы нанес госбюджету рф убытки более чем на 282,5 млн рублей. В РФ ему грозит до шести лет в тюрьме.

Болгарский суд решил, что «есть все условия для экстрадиции и нет риска наказания Алчина за его политические убеждения и действия». Власти РФ заявили, что россиянина привлекут к ответственности только за налоговое мошенничество и что он сможет покинуть Россию после оправдания или отбывания наказания. В любое время его смогут посетить представители болгарского посольства.

https://www.youtube.com/watch?v=KgAi_1Lyf9w

Адвокаты Алчина указали, что после задержания россиянина в июне в Болгарии он попросил у властей политическое убежище. Однако сторона обвинения заявила, что запрос имел бы вес, если бы его сделали раньше, еще до задержания.

Перед заседанием под зданием суда в Варне собрались люди, выступавшие в защиту Алчина. Как отмечает Euractiv, ряд правозащитников скептически относится к справедливости результата этого процесса.

5 августа Ассоциация туроператоров России сообщила, что консульская служба Болгарии временно прекратила выдачу туристических виз россиянам.

Ранее на фоне высылки 70 российских дипломатов из Софии страна-агрессор Россия прекратила выдачу туристических виз для граждан Болгарии.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Болгария Паспорт Экстрадиция Российский паспорт Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Сергей Фурса
Колумнист, инвестиционный банкир
Украина заморозила долги

В украинском сегменте ключевым событием стало завершение реструктуризации

12 августа, 13:35
Мнения
Разбитое укрепление русских войск после сдачи Севастополя в Крымскую войну, 1855 год. Фото Джеймса Робертсона (Фото:James Robertson / Imperial War Museum: Royal Archives, Windsor Collection)
Синоним краха /
Как Екатерина II присоединила Крым к России, но полуостров приносил страдания ее потомкам
12 августа, 07:44
Геополитика
Астрономы надеются, что им удастся найти экзопланету, похожу на Землю, которая вращается вокруг звезды, похожей на Солнце (Фото:NASA/DSCOVR EPIC)
Далеко собрались? /
Китайские астрономы запускают амбициозную миссию по поиску новой Земли
12 августа, 07:03
Научпоп
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X