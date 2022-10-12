Болгария вводит визовый режим для россиян со служебными паспортами

12 октября, 22:16
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Флаг Болгарии (Фото:sapviktor / pixabay)

Флаг Болгарии (Фото:sapviktor / pixabay)

С 20 октября Болгария вводит визовый режим для граждан России, имеющих служебные паспорта. Правительство страны частично приостановило действие соглашения между правительствами Болгарии и РФ о взаимных поездках людей.

Об этом сообщает Bulgarian News Agency.

Ограничения касаются граждан обеих стран, имеющих действующие служебные и дипломатические паспорта, дававшие право на въезд, выезд, транзит и временное проживание без виз сроком до 90 дней.

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Ранее Болгария уже вводила визовый режим для российских держателей дипломатических паспортов. Это произошло 25 февраля сразу после вторжения России в Украину.

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Также Болгария остановила действия соглашения между Европейским Союзом и РФ по упрощенному предоставлению виз россиянам. Это решение вступило в силу 12 сентября.

https://www.youtube.com/watch?v=1Bi0P3dyK10
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Визы Российская агрессия Болгария Визы с Россией Война России против Украины

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