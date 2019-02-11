Болгария расследует связь между отравлениями Скрипалей и оружейника Гебрева 11 февраля, 15:42 155 Цей матеріал також доступний українською theins.ru Владелец оружейной компании Емко Емельян Гебрев theins.ru

В Болгарии расследуют связь между отравлениями Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери и болгарского предпринимателя владельца оружейной компании Емельяна Гебрева.

По словам болгарского генпрокурора Сотира Цацарова, сотрудник российских спецслужб с вымышленным именем "Сергей Федотов", которого СМИ назвали причастным к отравлению Гебрева и к покушению на Скрипалей, трижды посещал Болгарию в 2015 году, сообщает Reuters.



По словам Цацарова, прокуроры собрали значительные данные о поездках Федотова в Болгарию в рамках расследования отравления Гебрева, которое возобновили в октябре.

"Мы устанавливаем все моменты, когда он был на территории Болгарии: гостиницы, используемые транспортные средства, контакты с болгарскими гражданами", - сказал Цацаров, не указав больше никаких подробностей.

Он сказал, что финская лаборатория не смогла идентифицировать яд, который использовали для отравления Гебрева. Лаборатория также не нашла веществ, запрещенных Конвенцией о химическом оружии.

Ранее в СМИ появилась информация, что третий участник покушения в Солсбери с вымышленным именем "Сергей Вячеславович Федотов", был связан с отравлением болгарского предпринимателя владельца оружейной компании Емко Емельяна Гебрева.

В 2015 году Гебрев был госпитализирован, после того как потерял сознание на приеме, который он устраивал в Софии. Примерно в то же время плохо себя почувствовали сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления.

Лаборатория Хельсинского университета, специализирующаяся на химическом оружии, смогла установить следы двух органофосфатов, которые свидетельствовали о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом из семьи Новичка.

Офицер российской военной разведки "Сергей Федотов" также фигурирует в деле об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Он приехал в Британию вместе с двумя другими подозреваемыми по делу - Александром Петровым (Александр Мишкин) и Русланом Бошировым (Анатолий Чепига).

4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери.



Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в центре города. Перед этим они посетили итальянский ресторан Zizzi.



По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.

