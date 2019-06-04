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Болгария рассчитывает на покупку восьми истребителей F-16 за $1,2 млрд

4 июня, 18:16
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Болгария рассчитывает на покупку восьми истребителей F-16 за $1,2 млрд - фото

Lockheed Martin

Продажа F-16 Болгарии одобрена Госдепом США

Болгария рассчитывает на покупку американских истребителей F-16 для своего воздушного флота по сниженной цене в $1,2 млрд.

Об это сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства обороны Болгарии.

Болгария, которая является членом НАТО, надеется заменить свои устаревшие советские МиГ-29 и на современные F-16.

Сделка по приобретению американских истребителей станет крупнейшей военной закупкой Болгарии после падения коммунистического режима почти 30 лет назад.

По данным Пентагона, Госдепартамент США одобрил продажу восьми самолетов F-16 и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью $1,67 млрд.

В Минобороны Болгарии заявили, что Госдеп определил верхний порог контракта, и в Софии ожидают от Вашингтона снижения цены до $1,2 млрд

Напомним, что в начале 2019 года парламент Болгарии одобрил начало переговоров с США относительно приобретения американских истребителей F-16, чтобы заменить устаревшие советские МиГ-29.

Теги:   F-16 США Болгария

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