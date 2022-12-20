С 24 февраля Болгария передала ВСУ помощи почти на 250 миллионов долларов 20 декабря, 23:36 Болгарская армия также поможет с обучением ВСУ (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов сообщил, что с 24 февраля его страна передала помощь Украине на сумму в 243 миллиона долларов.



«Хочу поблагодарить за возможность обсудить дальнейшее двустороннее сотрудничество. Болгария поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Наша страна не признает аннексию суверенных украинских территорий», – заявил Стоянов.

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Он подчеркнул, что Болгария, в частности, передала Украине 2000 касок и 2000 бронежилетов, 350 аптечек, 5000 комплектов зимней одежды и 5000 пар зимней обуви. Также страна бесплатно предоставит вооружение, снаряжение и боеприпасы.

Стоянов сообщил, что 50 болгарских военнослужащих примут участие в обучении украинских военных по программе EUMAM.

"Также предполагается, что ежегодно на нашей территории будут учиться до 60 военных медиков Вооруженных сил Украины", - заявил министр.

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20 декабря Димитар Стоянов посетил Киев и встретился с главой МИД Украины Алексеем Резниковым в Киеве.

16 декабря парламент Болгарии проголосовал за одобрение во втором и окончательном чтении Соглашения между Болгарией и Украиной о поставках Украине вооружений, техники и боеприпасов.

