Болгария останавливает выдачу туристических виз россиянам

5 августа, 21:34
Флаг Болгарии (Фото:sapviktor / pixabay)

Флаг Болгарии (Фото:sapviktor / pixabay)

Консульская служба Болгарии временно прекратила выдачу туристических виз россиянам.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Причиной этого решения называют объявление персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.

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Туроператоры сообщают, что консульство Болгарии в Москве известило их о временной приостановке приема документов на получение виз. Это будет касаться туристических путешествий и владельцев недвижимости.

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Решение позиционируется как временное. Но как долго продлится эта пауза пока неизвестно.

Ранее на фоне высылки 70 российских дипломатов из Софии страна-агрессор Россия прекратила выдачу туристических виз для граждан Болгарии.

28 июня замминистра иностранных дел Болгарии Ирена Димитрова вызвала в МИД российского посла и сообщила ей, что страна сокращает количество сотрудников российских дипломатических представительств «до пределов, не превышающих количество болгарских представительств в РФ».

Также в МИД Болгарии ожидают, что Россия временно закроет свое генконсульство в городе Русе, а Болгария — свое в Екатеринбурге.

Власти Болгарии заявляли, что эти дипломаты занимались «необычной деятельностью».

https://www.youtube.com/watch?v=KgAi_1Lyf9w

В свою очередь посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Москва рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Софией в случае, если она не отменит решения о высылке 70 работников российских дипломатических представительств.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Визы Болгария Война России против Украины

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