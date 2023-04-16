По примеру Польши и Венгрии. Болгария может запретить импорт украинского зерна 16 апреля, 17:29 Украинские аграрии загружают грузовик зерном на терминале во время сбора ячменя в Одесской области (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

По примеру Польши и Венгрии правительство Болгарии обдумывает введение запрета на импорт украинского зерна.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев, сообщает Болгарское национальное радио.

«Необходимо защитить и болгарские интересы, тем более что, когда такое ограничение уже ввели два других государства, есть серьезный риск накопления больших объемов [зерна] в нашей стране, если мы не будем принимать соответствующие меры», — пояснил Гечев.

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По его словам, он уже обсуждал этот вопрос с министрами сельского хозяйства шести европейских стран. В то же время болгарский министр подчеркнул, что его страна обратилась с запросом о проблеме в Брюссель еще в сентябре прошлого года.

Гечев добавил, что во вторник, 18 апреля, должны состояться «консультации по этому вопросу с президентом Руменом Радевым, который непосредственно вовлечен в ситуацию».

Европейская комиссия заявила, что самостоятельные решения Польши и Венгрии относительно ограничений на импорт украинского зерна неприемлемы.

Польша запретила ввоз зерна из Украины 15 апреля.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявило, что сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта. В ведомстве добавили, что это противоречит предварительным договоренностям между сторонами.

Министры сельского хозяйства Украины и Польши Николай Сольский и Роберт Телус в понедельник, 17 апреля, встретятся в Варшаве, чтобы подписать соглашение о транзите украинского зерна через Польшу в третьи страны.

Польские аграрии в течение последних нескольких месяцев проводили акции протеста против перевозки через территорию Польши в третьи страны украинской агропродукции.

16 апреля о временном запрете импорта зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявил также министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

Он отметил необходимость ввести «чрезвычайные меры», иначе венгерскому сельскому хозяйству будет нанесен большой вред.

Ограничение продлится до 30 июня 2023 года, что «может быть достаточным временем для принятия значительных и долгосрочных мер ЕС по поиску решения».