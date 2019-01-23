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Болгария лишила гражданства российского миллионера

23 января, 15:27
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Болгария аннулировала болгарское гражданство российского миллионера Сергея Адоньева из-за признания его виновным в мошенничестве в США 20 лет назад, сообщило Министерство правосудия страны.

По словам представительницы министерства, паспорт Адоньева был аннулирован в мае 2018 года после получения уведомления о том, что он "20 лет назад осужден в Соединенных Штатах по обвинению в мошенничестве", передает Reuters.

57-летний Адоньев был соучредителем российского оператора мобильной связи Yota, который продали Мегафону российского миллиардера Алишера Усманова. Он владеет долей в российской компании по производству смартфонов Yota Devices.

Российская редакция Forbes поместила его на 147-ю строчку рейтинга самых богатых бизнесменов в России. Его состояние оценивается в $700 млн. Он спонсировал предвыборную кампанию одного из кандидатов на президентских выборах в России Ксении Собчак. Адоньев получил болгарский паспорт в 2008 году.

По данным болгарского неправительственного Антикоррупционного фонда, за последние 10 лет Болгария предоставила гражданство 225 иностранцам, 125 из которых - граждане России.

Напомним, что Болгария отказывается от практики предоставления гражданства иностранцам на основании произведенных инвестиций.

Теги:   Россия Миллионер Лишение гражданства Гражданство Болгария

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