В Болгарии депутат ушел из политики из-за своих высказываний о женщинах 9 августа, 18:00 Болгарский депутат Вежди Рашидов заявил, что уходит из политики из-за своих скандальных высказываний о женщинах (Фото:скриншот из видеорепортажа Nova)

Депутат парламента Болгарии от партии ГЕРБ Вежди Рашидов заявил, что покидает свою политическую силу и уходит из политики. Причиной тому стали двухдневные протесты из-за скандальных высказываний парламентария о женщинах.

Как сообщает Nova, такое решение политик принял через два дня общественного резонанса из-за слов депутата во время рассмотрения изменений в закон о защите от домашнего насилия.

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Во время внеочередного заседания Национального собрания Болгарии, которое проходило в понедельник, 7 августа, Рашидов подошел к президиуму и разговаривал с вице-спикерами Национального собрания Николой Минчевым и Росицой Кировой во время перерыва между заседанием, когда микрофоны должны были быть выключены.

Рашидов в разговоре с вице-спикерами заявил следующее:

«Даже сейчас есть законы. Что мы тут языками чешем? Все ку*вы проснулись и вспомнили, что их изнасиловали 15 лет назад. Как с тем американским режиссером, где это сделали с обезьяной».

После того как это дело получило огласку, Рашидов сообщил, что добровольно уходит в отставку с должности члена Исполнительной комиссии ГЕРБ и с должности председателя Комиссии по вопросам культуры и СМИ.

Однако в среду, 9 августа, группа протестующих из общественной организации БОЕЦ собралась у здания парламента. Они требуют от двух вице-спикеров Национального собрания, Росицы Кировой и Николы Минчева объяснить, почему они никак не отреагировали на ругань Рашидова.

«В тот момент, когда он (Рашидов — ред) говорил эти слова, рядом с ним были еще два вице-спикера парламента, которые смеялись почти солидарно с ним и толкали его. Никто не отреагировал ни на секунду. Мы хотим услышать реакцию прежде всего политических сил, их позицию. Будут ли они просить об отставке? Будут ли они просить прощения? И тогда мы объявим о своих действиях», — заявил глава общественной организации БОЕЦ Георгий Георгиев.

Обе отставки Вежди Рашидова как депутата и председателя комитета будут проголосованы после возвращения к работе.