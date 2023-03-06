За два года. Болгария через другие страны передала Украине оружия на миллиарды долларов — СМИ 6 марта, 17:03 Флаг Болгарии (Фото:sapviktor / pixabay)

В течение последних двух лет Болгария передала Украине оружия на миллиарды долларов. Вооружение перевозилось через другие страны, без подписания прямых соглашений.

Об этом говорится в расследовании общеевропейского издания Euractiv.

Министр экономики Болгарии в ответе на запрос журналистов заявил, что с 24 февраля 2022 года по 19 января 2023 года Болгария не заключала внешнеторговых соглашений с украинскими компаниями и государственными учреждениями и соответственно за этот период разрешения на экспорт не выдавались.

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Но только в прошлом году Болгария косвенно экспортировала в Украину оружие минимум на 1 миллиард долларов. В издании отмечают, что поставки оружия в Украину начались еще до полномасштабного вторжения.

«Болгарские оружейные компании не продают оружие и боеприпасы непосредственно украинским компаниям, поскольку существует практика, чтобы это происходило через иностранные программы», — сказал бывший исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Велизар Шаламанов.

Он добавил, что в Великобритании, США и Польше есть программа поставки вооружения с хорошим финансированием. Через нее за британские, американские или европейские деньги закупается необходимое для Украины вооружение. Кроме того, важная логистика была организована преимущественно через Польшу.

18 января немецкое издание Welt сообщало о том, что Болгария тайно поставляла Украине горючее и боеприпасы в первые месяцы вторжения. Болгария обеспечила треть потребностей украинской армии в первые полгода полномасштабного вторжения россии. По их информации, поставки обеспечивали США и Великобритания.