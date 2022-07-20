Путин заметно хромал во время поездки в Иран — видео 20 июля, 09:58 Путин хромал и почти не двигал правой рукой во время выхода с самолета в Иране (Фото:Sputnik/Konstantin Zavrazhin/Pool/Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин заметно хромал во время своей поездки в Иран.

В Сети появилось видео, на котором он выходит с самолета в Тегеране. При этом диктатор прихрамывает. Особенно это заметно, когда Путин спускается с трапа самолета, спрыгивая с последней ступени.

Видео дня

При этом, его правая рука практически неподвижна.

Чем вызваны такие изменения в физическом состоянии российского диктатора, точно неизвестно. Но уже несколько последних месяцев СМИ сообщают о ряде тяжелых болезней российского диктатора, в частности, о том, что у него рак на поздней стадии.

В конце апреля британский таблоид The Sun опубликовал статью о том, что Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция. А уже в мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин болен раком крови.

Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, однако непонятно, чем именно.

О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.

По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, не стоит рассчитывать, что Путин умрет в течение года, хотя «есть очень много разных признаков, что он на самом деле болен раком».

Врач-невролог с 15-летним опытом работы Александра Щебет оценила для НВ наличие неврологических расстройств и состояние здоровья российского диктатора.

По ее словам, если проанализировать внешность Путина, то можно заметить, что у него постоянно меняется объем лица, то есть отек лица, то есть его нет.

17 июня секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ прокомментировал слухи слабом здоровье Путина.

По его словам, это не просто слухи — у Украины есть подтвержденная информация:

«Тот, кто на троне, временно испытывает определенные проблемы [со здоровьем], судя по многим информационным потокам, по данным разведок. И это не только наша разведка, это и разведки других стран. У нас есть подтверждение».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.