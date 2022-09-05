Ровно сидеть больно. Практикующая врач-невролог комментирует симптомы Путина, на которые обратила внимание западная пресса — интервью НВ 5 сентября, 15:14 Эксклюзив НВ По мнению западной прессы, состояние здоровья Владимира Путина далеко от идеального (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Врач-невролог Александра Щебет оценивает изменения в здоровье российского диктатора за последние три месяца и называет признаки, по которым понятно, что состояние его ухудшается

Состояние здоровья Владимира Путина вновь стало обсуждаемой темой после того, как британский таблоид The Sun обратил внимание на три недавние обнародованные встречи диктатора с российскими чиновниками, когда он судорожно хватался за стол и сидел с окаменевшим лицом. Похожие симптомы он демонстрировал несколько месяцев назад. Учитывая это, издание предполагает, что Путин может страдать от ряда заболеваний, в частности от болезни Паркинсона, и вообще выглядит он плохо.

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НВ обратился за консультацией к Александре Щебет, практикующей врачу-неврологу с 15-летним опытом работы, чтобы убедиться в верности предположений британского издания и по внешним признакам определить, насколько изменилось общее состояние здоровья диктатора за последние три месяца.

— Как врач как вы прокомментируете поведение Путина во время встреч с российским истеблишментом?

— Если проанализировать не только доступные фото Путина, но и видео с его последней встречи со школьниками 1 сентября, то можно сказать, что ситуация, по моему субъективному мнению, за эти три месяца существенно не изменилась, а в чем-то даже, возможно, немного улучшилась. Что допустимо, если с ним занимаются и проводят адекватную реабилитацию.

Впрочем, видно, что у российского диктатора есть определенная неловкость движений, он снова сидит в той же вынужденной позе, склонившись на одну сторону, преимущественно на правую. А это, во-первых, может свидетельствовать о том, что у него устойчивая продолжительная боль и он должен сидеть, склонившись на одну сторону, потому что ровно сидеть больно. И во-вторых, есть какие-то проблемы с мышечным тонусом, заставляющим его сидеть в такой позе и судорожно хвататься за окружающие предметы, чтобы скрывать непроизвольные движения конечностей.

Одним из предположений журналистов было, что это болезнь Паркинсона. Точно нельзя утверждать, что это болезнь, но то, что есть определенные проявления паркинсонизма — вполне возможно.

Напомню, один из симптомов болезни Паркинсона и синдрома паркинсонизма — тремор конечностей в состоянии покоя. Если рука находится в движении, это становится менее заметным. А если человек хватается за предметы, например, стол, то физически напрягает мышцы и таким волевым усилием этот тремор пока еще может сдержать.

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