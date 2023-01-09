«Нарастание сумерек сознания». Политолог заявил о неадекватном психическом состоянии Путина из-за медицинских препаратов 9 января, 14:38 По словам Валерия Соловья на сознание Владимира Путина негативно влияют препараты для лечения рака (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Kremlin via REUTERS)

Российский политолог Валерий Соловей в эфире программы Утренний разворот на YouTube-канале Живой гвоздь заявил, что у российского диктатора «нарастание сумерек сознания» из-за медицинских препаратов.



«Да, это соответствует действительности — то, что сообщили датчане, я об этом говорил довольно давно. Это началось не 24 февраля, это происходило на протяжении всего 2021 года. Поскольку препараты давались с нарастающей частотой, а в 2022 году дозы по естественным причинам, увеличены. А увеличение доз ведет — я бы назвал это нарастанием сумерек сознания», — сказал Соловей.

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По словам политолога, препараты, негативно влияющие на сознание российского диктатора, дают ему, чтобы «притормаживать ход болезни».

«Ему удалось и так притормозить где-то на полгода ход болезни», — отметил он.

30 декабря датская газета Berlingske в пятницу, 30 декабря, со ссылкой на интервью руководителя отдела анализа РФ в службе военной разведки страны сообщила, что на решение российского диктатора Владимира Путина о начале полномасштабного вторжения в Украину могло повлиять лечение от рака и его «побочный эффект» — мания величия.

По оценке датской военной разведки, что у Путина нет неизлечимой болезни, однако диктатор испытывает серьезные хронические боли после нескольких падений и инцидентов. По словам собеседника издания, именно болью объясняется то, почему диктатор судорожно хватается за стол и ерзает на стуле.

Также, по данным датской разведки, у Путина раньше была форма рака, и он проходил лечение. Источник издания заявил, что в начале 2022 года у кремлевского диктатора было одутловатое лицо — «еще один побочный эффект» гормонального лечения. На соответствующий вопрос представитель разведки ответил, что у Путина действительно мог быть рак щитовидной железы.

В датской разведке не ожидают, что глава кремлевского режима умрет от этой болезни, однако не исключают, что со временем российские элиты решат, что им нужен «более сильный человек» при власти.

В конце 2022 года Путин отказался от нескольких важных публичных выступлений, включая обращение к Совету федерации РФ и итоговую пресс-конференцию. Это спровоцировало новую волну публикаций в таблоидах о проблемах со здоровьем диктатора.

