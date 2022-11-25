Руки уже фиолетовые. Путин подозрительно схватился за стул и тряс ногой по время встречи с президентом Кубы — СМИ 25 ноября, 13:17 Схватившаяся за стул во время встречи с президентом Кубы рука Владимира Путина изменила цвет, пишет Express (Фото:YOUTUBE/@Euronews)

Во время встречи 22 ноября с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, пока они уверяли друг друга в дружбе, российский диктатор Владимир Путин схватился за стул, а его руки при этом стали «фиолетовыми».

Это вызвало новые обсуждения плохого состояния здоровья российского диктатора, сообщает британское издание Express.

Путин принял кубинского лидера в Кремле в рамках одного из немногих визитов иностранных лидеров с тех пор, как он начал вторжение в Украину.

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Владимир Путин на встрече с Мигелем Диас-Канелем 22 ноября / Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Мигель Диас-Канель осудил международные санкции против России и предложил свою непоколебимую поддержку Кремлю против того, что он назвал «империей янки». Путин заявил, что Советский Союз и Россия всегда поддерживали независимость Кубы.

В это время Владимир Путин схватился за подлокотник во время двусторонних переговоров, и его нога необычно тряслась.

«На кадрах видно, как российский лидер неловко двигает ногами, а его рука становится фиолетовой, когда он сжимает подлокотник кресла», — говорится в материале.

Издание напоминает, что Путин неоднократно демонстрировал тревожные признаки ухудшения психического и физического здоровья с тех пор, как он начал войну в Украине.

В мае журнал News Lines получил аудиозапись, в которой связанный с Кремлем олигарх предполагает, что у Путина рак крови, и говорит, что он «очень болен».

Во время парада 9 мая в Москве его сфотографировали с одеялом на ногах.

В начале ноября британский генерал, бывший глава Генштаба страны и член палаты лордов Ричард Даннат заявил, что у российского диктатора Владимира Путина почернели сверху кисти рук, что может говорить о том, что в них вводят инъекции.

«Еще одна вещь, о которой стоит задуматься, это то, насколько здоров Владимир Путин. Внимательные наблюдатели теперь замечают, что его кисти рук сверху выглядят довольно черными, что является признаком введения инъекций, когда инъекции уже нельзя вводить в другие части тела. Интересно отметить это и просто понаблюдать, действительно ли он так здоров, как хочет показать», — сказал Даннат.

Ранее о странном поведении Путина на встрече с Диас-Канелем писали Daily Mail и msn.

Кроме того, с апреля в британских таблоидах появляются сообщения о том, что у российского диктатора болезнь Паркинсона.