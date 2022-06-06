Состояние неизбежно ухудшится? Украинский психиатр рассказал, как возраст Путина влияет на присущие ему расстройства личности 6 июня, 07:55 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин на параде в Москве 9 мая (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Из-за возрастных и сосудистых изменений Владимира Путина ждут все большие когнитивные нарушения — проблемы с памятью и вниманием, последовательностью и логичностью мышления.



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Такое мнение в интервью НВ высказал украинский врач-психиатр Роман Долинский, комментируя психическое состояние Путина и его возможный регресс.

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В этой беседе Долинский высказал предположение, что в Путина наблюдается «микс» эпилептоидного и антисоциального расстройств личности, а также вкрапления паранойяльного синдрома.

В то же время, отметил специалист, согласно классическим представлениям психиатрии расстройства личности «не имеют какого-либо явного прогресса». «Иногда они могут декомпенсироваться или определенные их черты обостряться. Некоторые когнитивные искривления (вследствие сосудистых и возрастных изменений) могут проявляться в виде еще большей непоследовательности. Вспомните хотя бы, что Путин уже несколько раз менял цель своей так называемой „военной спецоперации“. Прежде всего, это свидетельствует о его растерянности, а для людей с эпилептоидными и антисоциальными чертами растерянность — это что-то фатальное», — пояснил психиатр.

По словам Долинского, поведение Путина свидетельствует, что, «к сожалению, он не остановится в достижении своей цели, но достичь ее будет все менее реалистично, потому что в его поступках теряется логическая последовательность — все сбивается».

«Впрочем, он не находится в психотическом состоянии, при котором человек часто не может понимать и осознавать свои поступки. Я думаю, что мотивы и последствия своих поступков он прекрасно понимает, — убежден психиатр. — Однако неизбежно его состояние ухудшится за счет возрастных и сосудистых изменений, усилятся когнитивные нарушения — проблемы с памятью и вниманием, последовательностью и логичностью мышления».



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